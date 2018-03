Oprichter van Toys 'R' Us, de Ikea van het speelgoed, overleden

Dankzij Toys 'R' Us werd speelgoed het hele jaar door verkocht en niet alleen meer in de feestmaand december. Eind jaren tachtig had Toys 'R' Us zevenhonderd megawinkels in de VS met een totale omzet van 7 miljard dollar (5,7 miljard euro). Lazarus was toen de op een na best betaalde topman van het land.



Begin jaren negentig kwam de keten ook naar Europa. In Nederland werden vanaf 1993 enorme speelgoedpaleizen neergezet aan de rand van grote steden als Arnhem, Eindhoven, Utrecht, Breda. Muiden, Alkmaar en Rotterdam. In de megastores werden gemiddeld 18 duizend producten verkocht - niet alleen speelgoed, maar ook luiers, fietsjes en kinderbedden, vaak tegen stuntprijzen.



De speelgoedgigant werd vergeleken met Ikea: groot, goedkoop en toegankelijk. Veel kleine ketens als Bart Smit en Intertoys zagen Toys 'R' Us als een grote bedreiging. Uiteindelijk wisten de zaken, waaronder ook Blokker en KBB, een front te vormen tegen Toys 'R' Us. In 1997 trok de keten zich weer terug uit Nederland. Charles Lazarus was drie jaar daarvoor al uit de dagelijkse leiding gestapt.