Oprichter GitLab wordt ’s lands volgende miljardair, hedgefondsbaas is vermogen kwijt aan ex

Sytse Sijbrandij Beeld Io Cooman

Winnaar: Sytse Sijbrandij

Oprichter GitLab wordt nieuwste miljardair

In theorie is ‘open source’ het spiegelbeeld van de gevestigde, commerciële orde. Programmeurs schrijven ­samen code, in plaats van te concurreren. Alles wordt open en bloot op het internet geslingerd.

In de praktijk kan ook dat heel wat geld opleveren, bewijst Sytse Sijbrandij. Na een avontuur in de duikbootbusiness begon hij tien jaar geleden GitLab, met zijn ­Oekraïense compagnon Dmitriy

Zaporozhets. Op dat opensource-platform maken, testen en verbeteren programmeurs samen apps en software. Het startkapitaal van een ton verdiende de geboren Twentenaar voor de helft met ­bitcoins. ­Bijzonder: zijn onder­neming heeft nog altijd geen ­kantoor. De 1.464 ‘teamleden’ in 66 landen zijn allemaal thuiswerkers. Ze bedienen grote klanten als Siemens, Ticketmaster en Goldman Sachs. Ondanks aanhoudende verliezen wordt het bedrijf gewaardeerd op zo’n 6 miljard dollar. Een eerdere beursgang ging niet door vanwege corona; nu volgt een nieuwe poging. Afgelopen week leverde GitLab het papierwerk in bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Dat is nogal een omslag voor een man die zo gesteld is op zijn onafhankelijkheid dat hij eigenlijk helemaal geen externe investeerders wilde. ‘Ik dacht: als GitLab een beetje lukt, is dat ook genoeg om redelijk van te leven’, blikte hij in 2019 terug in een interview. Met 19 procent van de aandelen in handen lijkt dat ‘redelijk’ leven een ­gepasseerd station. Mits er geen nieuwe kink in de kabel komt, wordt Sijbrandij ’s lands volgende miljardair.

John Paulson Beeld Getty

Verliezer: John Paulson

Hedgefondsbaas vermogen kwijt na scheiding

De subprime-crisis ­van 2008 maakte ­hon­derd­duizenden Amerikanen dakloos, maar een select gezelschap beleggers werd steenrijk. In boeken (en films) als The Big Short en The Greatest Trade Ever staat beschreven hoe zij wedden op de ineenstorting van de huizenmarkt. Het leverde het hedgefonds van John Paulson 20 miljard dollar op.

Sindsdien is het fortuin van de beruchte Wall Street-man alweer een tijdje op zijn retour. Het kersverse nieuws dat John en zijn vrouw Jenny na meer dan twintig jaar uit elkaar gaan, maakt het er niet beter op. De twee ontmoetten elkaar toen zij, net verhuisd uit Roemenië, hem zijn lunch kwam bezorgen. Paulson nam haar aan als assistent. Na een jaar lang smeken, volgde een date en uiteindelijk een huwelijk – in ­gemeenschap van goederen.

Plus twee kinderen.

De roddelpers heeft de 65-jarige hedgefondsbaas inmiddels ­gespot met een van Instagram ­bekende gezondheidsgoeroe die de helft jonger is. Geen nieuws voor de economiepagina’s, maar dat ligt anders voor de financiële gevolgen van de scheiding. Het vermogen van de Paulsons wordt geschat op 4- à 5 miljard dollar

geschat. De twee bezitten onder meer een ranch in Aspen, aan­delen in hotels en resorts en een kapitale villa in The Hamptons. Misschien kan Paulson advies ­inwinnen bij collega-superrijken Jeff Bezos en Bill Gates. Zij hebben ervaring met het in tweeën hakken van hun vermogen na een gerucht­makende scheiding.