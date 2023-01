Oppositie wil minister Jetten nog niet steunen om salderingsregeling voor zonnestroom af te schaffen

Een installateur monteert zonnepanelen op het dak van een huis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat de regeling onhoudbaar is omdat die panelenbezitters te sterk bevoordeelt ten opzichte van mensen zonder panelen. Maar om zeer uiteenlopende redenen willen de oppositiepartijen daar niet aan.

Al boden met name PvdA en GroenLinks wel een opening. Zij willen instemmen als de minister meer garanties geeft dat huurders en mensen met lage inkomens in de toekomst ook kunnen gaan profiteren van zonnestroom.

Bij de salderingsregeling mogen huishoudens met zonnepanelen de elektriciteit die zij op zonnige dagen aan het net leveren wegstrepen tegen de stroom die zij zelf afnemen wanneer het donker is. De regeling werd in het leven geroepen om de investering in (dure) zonnepanelen aan te moedigen. Dat is gelukt: de regeling is zo succesvol dat Nederland inmiddels tot de wereldtop behoort als het gaat om zonnestroom.

Klanten zonder zonnepanelen betalen mee

Maar de regeling geeft in de praktijk steeds meer problemen, omdat de stroom die bezitters van panelen op zonnige dagen opwekken en aan het net leveren op dat moment heel goedkoop is, terwijl zij stroom afnemen als die juist duur is. Energiebedrijven lossen dat op door klanten zonder zonnepanelen meer voor stroom te laten betalen. Nu vloeit jaarlijks honderd tot tweehonderd euro van klanten zonder panelen naar klanten met panelen.

Wat schuurt is dat het vooral relatief kapitaalkrachtige huizenbezitters zijn die veel zonnepanelen hebben en dus profiteren van de regeling. Daarnaast hebben panelenbezitters door het salderen geen enkele stimulans om de zonne-energie te gebruiken op het moment dat die wordt opgewekt.

Eerdere kabinetten wilden de regeling al afschaffen, maar dat lukte tot nu toe nooit. Jetten stelt nu voor dit in zes stappen te doen vanaf 2025 tot 2031. De Autoriteit Consument en Markt stelde deze week nog eens expliciet dat afbouwen echt nodig is.

Tweede Kamer wil er niet aan

Maar in de Tweede Kamer bleken veel politieke partijen daar niet aan te willen. Op rechts zien partijen vooral dat veel woningbezitters een gunstige regeling wordt ontnomen. ‘Een onbetrouwbare overheid’, stelde Joost Eerdmans van JA 21 voorafgaand aan het debat al in De Telegraaf. Iets wat Caroline van der Plas tijdens het debat herhaalde. Alleen de PVV die duurzame energie sowieso ‘een grote farce’ vindt is wel voor afbouw.

De SP, ook fel tegenstander van afschaffen, gelooft niet dat mensen zonder zonnepanelen ontlast worden als het salderen stopt. ‘Dan kunnen de energiebedrijven die winst gewoon in hun achterzak stoppen’, stelde Renske Leijten. ‘Ik laat hier even op mij inwerken dat de SP een denivellerende maatregel blijft steunen’, verzuchtte Pieter Grinwis van de ChristenUnie.

Andere linkse partijen onderschrijven dat de regeling nu vooral relatief welvarende huizenbezitters bevoordeelt. Maar GroenLinks en PvdA willen ‘een succesvolle groene subsidieregeling’ niet inruilen als er geen nieuw plan is dat het leggen van zonnepanelen blijft simuleren, met name voor sociale huurwoningen.

‘Er is nog een hele grote potentie voor zon op dak dus we moeten het tempo blijven vasthouden’, aldus Joris Thijssen (PvdA). Jetten heeft eerder aangegeven dat investeren in zonnepanelen moet blijven lonen. Samen met GroenLinks wil hij daarvoor harde garanties.

De woordvoerders van de coalitiepartijen probeerden hier al wel wat suggesties voor te doen. Bijvoorbeeld door hardere garanties vast te leggen voor minimale tarieven die leveranciers moeten betalen voor zonnestroom. En door aanpassingen van de huurwetgeving zodat het voor woningcorporaties gunstiger wordt om woningen te verduurzamen. Maar dat was niet voldoende om de steun te krijgen van GroenLinks en PvdA.

Of Jetten dat op korte termijn wel zal lukken, is vooralsnog onduidelijk. Diep in de avond werd het debat geschorst, nog voor de minister aan de beurt was gekomen de vragen van de Kamer te beantwoorden. Het debat wordt waarschijnlijk pas volgende week voortgezet.