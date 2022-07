Opnieuw minder treinen door personeelstekort: minder mensen beschikbaar in de zomer

Reizigers op station Den Haag Centraal tijdens een storing. Beeld ANP

Afgelopen week reden er al minder treinen op vier verschillende trajecten, omdat er te weinig personeel beschikbaar is. Door krapte op de arbeidsmarkt, een hoog ziekteverzuim en een grote uitstroom van werknemers die met pensioen gaan, kampt het bedrijf al een tijd met grote gaten in de roosters.

Ook volgende week zijn de gevolgen daarvan zichtbaar. Dan zal de NS op nog meer trajecten treinen laten uitvallen. Toch is er volgens de NS geen sprake van een groeiend personeelstekort. ‘Je gaat nu de vakantieperiode in waardoor er helaas nog minder mensen beschikbaar zijn’, laat een woordvoerder weten. ‘Maar het is niet zo dat er vanaf nu elke week meer treinen zullen uitvallen.’

Om te voorkomen dat treinen onverwacht uitvallen, kijkt het bedrijf nu drie weken van tevoren hoeveel treinen er per week geschrapt worden. De reisplanner wordt daar vervolgens tijdig op aangepast: ‘We willen zo de impact voor de reiziger zoveel mogelijk beperken.’ Al blijkt het volgens de NS-woordvoerder in de praktijk soms nodig om nog meer treinen te laten uitvallen.

Tekort ‘zeker’ tot na de zomer

Over de gehele linie hebben de spoorwegen op dit moment circa 1.100 vacatures openstaan, waarvan bijna de helft voor machinisten en conducteurs. Om die vacatures te vullen, heeft het bedrijf de afgelopen maanden flink ingezet op werving. Zo werd op verschillende treinstations een treinsimulator neergezet om mensen kennis te laten maken met het werk van een machinist. De campagnes hebben effect. ‘We zien drie keer zoveel sollicitanten’, aldus de NS-woordvoerder, die spreekt van een mooi resultaat.

‘Maar het mooie resultaat moeten we wel tussen aanhalingstekens plaatsen’, waarschuwt de woordvoerder. ‘Extra sollicitaties leiden niet meteen tot extra personeel.’ Zo moeten geschikte sollicitanten die conducteur willen worden nog een opleiding volgen van zes maanden, en machinisten moeten zelfs twee jaar de schoolbanken in voor zij zelfstandig een trein mogen besturen. ‘De personeelstekorten zullen dan ook zeker tot na de zomer voor uitval zorgen.’