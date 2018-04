Opnieuw kritiek op loonsverhoging voor bankentop, ditmaal bij Van Lanschot

Maatschappelijk draagvlak

Volgens de bank is de voorgestelde nieuwe beloning nog steeds aanzienlijker lager dan het gemiddelde van de groep.

Volgens Eumedion-directeur Rients Abma is het ook twijfelachtig of het beloningsvoorstel 'bijdraagt aan het herstel van maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector'. Uit de toelichting wordt niet duidelijk of de commissarissen van Van Lanschot Kempen - die over de beloning gaan - rekening hebben gehouden met het maatschappelijk draagvlak. Volgens de Code Banken moet dat.



Van Lanschot Kempen zegt in een reactie dat de 'succesvolle transformatie tot gespecialiseerd vermogensbeheerder, met goede tot zeer goede financiële resultaten' de belangrijkste reden is geweest voor het verhogen van de beloning. Die beloning is de afgelopen jaren nauwelijks gestegen, stelt de bank verder. De 'benchmark' met de andere bedrijven is 'een van de onderdelen die is gebruikt'.