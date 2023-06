Opnieuw krimp in Duitse maakindustrie, onder meer door tekort aan personeel

Werknemers van het Duitse verwarmingsbedrijf Viessmann in hun fabriek in Allendorf. Beeld AFP

Ook de groei van de dienstensector nam meer af dan voorzien. Het Ifo is verder bezorgd over de wereldeconomie en de aanhoudende renteverhogingen in het Eurogebied.

De Ifo-index voor het Duitse ondernemersklimaat daalde in juni naar het laagste niveau sinds december vorig jaar, van 91,5 naar 88,5 punten. Vooral de zwakte in de maakindustrie stuurt de Duitse economie volgens het Ifo ‘in woelig vaarwater’. ING-econoom Carsten Brzeski denkt niet dat de Duitse economie de komende jaren in een recessie zal blijven hangen. Hij ziet nog wel reden voor een gematigde groei.

Het tekort aan vakpersoneel is een van de grootste hindernissen voor de groei van de Duitse economie, aldus de Duitse staatsinvesteringsbank KfW. Het gaat onder meer om belastingadviseurs en juridisch personeel, maar ook in de Duitse industrie zijn er tekorten aan technici en ingenieurs. Vooral in het oosten van Duitsland is er sprake van tekorten. In het zuidwesten van het land is de situatie volgens Kfw minder nijpend.