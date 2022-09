Opmerkelijk: niemand weet precies hoeveel huishoudens er van gas en licht worden afgesloten

Minister Jetten voor Klimaat en Energie. Beeld Arie Kievit

Energieminister Jetten belooft dat niemand in de kou komt te zitten deze winter, kan hij dat waarmaken?

Dat zal natuurlijk moeten blijken. Maar hij heeft al wel de zekerheid dat iemand in Nederland sowieso niet snel wordt afgesloten van gas en licht, tenzij iemand fraude pleegt door illegaal stroom af te tappen of zo verward is dat hij een gevaar vormt voor de omgeving. Daarbovenop heeft Jetten nu nog met energiebedrijven afgesproken dat zij de komende maanden niemand met betalingsproblemen zullen afsluiten. De overheid biedt de energiebedrijven in ruil voor die toezegging een garantie dat zij goedkoop aan geld kunnen komen als zij door slecht betalende klanten in geldproblemen zullen komen.

Wat is dan de bestaande procedure voor afsluiting?

Voordat een energiebedrijf overgaat tot afsluiting als gevolg van wanbetaling, moet het minimaal één keer een herinnering hebben gestuurd. Daarin moet het bedrijf de klant erop wijzen dat die zich kan melden bij schuldhulpverlening. Zodra iemand is aangemeld bij een schuldhulpverleningstraject, mag de energieaanbieder niet overgaan tot afsluiting.

Als een energiebedrijf geen reactie ontvangt op die herinnering stuurt het een ‘brief einde levering’. Maar dat wil nog altijd niet zeggen dat de klant geen gas of licht meer krijgt. De feitelijke afsluiting gebeurt pas nadat de netbeheerder een gesprek heeft gevoerd met de persoon in kwestie. Daarin checkt de netbeheerder of er geen schuldhulpverlening is ingeschakeld. Pas als zeker is dat dit niet het geval is, wordt een datum gepland waarop gas en licht worden afgesloten. ‘In de praktijk zie je dat er tussen het inplannen van die afspraak en het daadwerkelijke moment van afsluiten vaak toch nog een regeling wordt getroffen’, zegt de woordvoerder van Netbeheer Nederland, de vereniging van netbeheerders.

De netbeheerder kan een afsluiting ook nog op het laatste moment afblazen wanneer de medewerker constateert dat er sprake is van een ‘kwetsbare consument’. Bijvoorbeeld omdat er een lid van het huishouden om medische redenen van stroom of gas afhankelijk is. Ten slotte mag er überhaupt nooit een huishouden worden afgesloten wanneer het twee nachten achter elkaar heeft gevroren.

Hoe vaak wordt er dan daadwerkelijk een huishouden afgesloten?

Opmerkelijk is dat niemand dat exact weet. Er is geen overzicht van het aantal keer dat energiebedrijven vragen om afsluiting. En ook het aantal daadwerkelijke afsluitingen van wanbetalers door netbeheerders wordt niet goed bijgehouden.

Netbeheer Nederland, waarbij onder meer de regionale netbeheerders als Stedin, Enexis en Liander zijn aangesloten, heeft dat recentelijk wel bij de leden opgevraagd. Daaruit blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 1.900 huishoudens zijn afgesloten, ruim 250 aansluitingen per maand. Dat aantal ligt hoger dan 2020 en in 2021 maar is wel weer ongeveer gelijk aan dat van 2019.

Netbeheer Nederland benadrukt dat deze cijfers een beperkt beeld geven, omdat niet wordt bijgehouden wat de reden van de afsluiting is. Zo zitten er volgens de woordvoerder ook afsluitingen tussen door de sloop van een pand. Wat weer nieuwe vragen oproept, omdat het aantal huizen dat jaarlijks gesloopt wordt, ongeveer rond de tienduizend ligt.

Zeker is in elk geval dat die 1.900 gevallen op 8 miljoen huishoudens jaarlijks nog geen 0,05 procent van de huishoudens betreft.

Maar er zijn de afgelopen maanden toch veel ernstiger cijfers genoemd over afsluitingen?

Ja. Zo zei een schuldhulpverlener in Amsterdam onlangs tegen de NOS dat er alleen in de hoofdstad dit jaar al zo’n 1.700 mensen te maken kregen met een afsluiting. Maar dit gaat, zo blijkt bij navraag, om huishoudens waarvan de energieleverancier om afsluiting heeft gevraagd. ‘Dat er daadwerkelijk een huishouden wordt afgesloten, komt echt veel minder vaak voor’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘Het grootste deel van die mensen komt terecht bij schuldhulpverlening.’

Dus de situatie is niet zo zorgelijk?

Dat huishoudens niet snel van stroom en gas worden afgesloten, wil nog niet zeggen dat de situatie niet zorgelijk is. Energiebedrijven hebben al bekendgemaakt dat de betalingsachterstanden oplopen. En gemeenten zien de laatste maanden dat met name kleine energiebedrijven steeds vaker om afsluiting vragen. Als die trend zich doorzet, zullen de komende tijd meer Nederlanders bij schuldhulpverlening belanden om een ‘harde’ afsluiting te voorkomen. Schulden zijn zeer belastend voor de gezinnen die het betreft. Het veroorzaakt stress die zich onder meer vertaalt in gezondheidsklachten en slechtere schoolprestaties van kinderen.