Opmars topvrouwen stagneert, de aandacht lijkt te verslappen

Aandeelhoudersvergadering Philips in Hotel Okura Amsterdam met o.a. ceo Roy Jakobs (tweede van rechts). Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Anderhalf jaar na de invoering van het wettelijk quotum voldoen vrijwel alle beursgenoteerde bedrijven aan de eis van minimaal 33 procent vrouwelijke commissarissen. Maar de fut is eruit. Het percentage vrouwelijke commissarissen (toezichthouders, een parttimefunctie) steeg het afgelopen jaar marginaal van 38 naar 39 procent. Daarnaast bleef het aantal vrouwen in de raden van bestuur (de dagelijkse leiding van een bedrijf, een fulltime baan) voor het tweede jaar op rij steken op 15 procent. Dat is nog ver verwijderd van een evenwichtige man-vrouwverdeling.

Dat blijkt uit de Female Board Index van hoogleraar Mijntje Lückerath (Universiteit van Tilburg) die vrijdag verschijnt. Commissarissen benoemen de leden van de raad van bestuur. Het idee bij de invoering van het quotum was dat een substantieel aandeel vrouwelijke commissarissen (minimaal eenderde) zou leiden tot meer benoemingen van vrouwen in de raden van bestuur. Maar dat beoogde ‘vliegwieleffect’ blijft in elk geval vooralsnog uit, blijkt uit de nieuwe rapportage. In 2020 was nog 28 procent van de nieuw benoemde bestuurders vrouw, dit jaar is dat gezakt naar 13 procent.

Over de auteur

Wilco Dekker is economieverslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over grote bedrijven, ongelijkheid en lobby.

Volgens Lückerath lijkt het erop dat de aandacht voor meer vrouwen in de raad van bestuur aan het verslappen is, nu na jarenlange discussies het wettelijke aandeel vrouwelijke commissarissen is bereikt. ‘Heeft het geen prioriteit meer? Worden bedrijven er niet meer op aangesproken, door hun aandeelhouders en werknemers?’

Op de trom slaan

Van de 88 onderzochte bedrijven hebben er 61 geen vrouw in de raad van bestuur. Bij deze bedrijven werden het afgelopen jaar veertien bestuurders benoemd, allen man. Onder meer Philips liet de kans lopen om een vrouw te benoemen door de voorkeur te geven aan een interne kandidaat (Roy Jakobs) om topman Frans van Houten op te volgen. Maar ook bekende grote bedrijven als Akzo Nobel, ASML en Just Eat Takeaway verzuimden het afgelopen jaar een vrouw te benoemen op het pluche.

Hoogleraar Mijntje Lückerath, verantwoordelijk voor de Female Board Index. Beeld Mirjam van der Linden

Volgens Lückerath kunnen daar per bedrijf steekhoudende verklaringen voor zijn. ‘Maar hoe kan het dat ASML met een raad van bestuur van zes leden geen vrouwelijke bestuurders heeft? Daar kan dit jaar een prima reden voor zijn geweest, dat ze specifieke internationale kennis en ervaring zochten bijvoorbeeld, maar dat argument kun je toch niet keer op keer, jaar in jaar uit, blijven gebruiken?’

De hoogleraar was geen voorstander van een wettelijk quotum, omdat ze vindt dat bedrijven er zelf over gaan wie ze in hun top benoemen. ‘Dat gezegd hebbende, vind ik dat bedrijven die geen diversiteit laten zien in de top en wel voldoende plekken beschikbaar hebben, zich zouden moeten schamen. Daar blijf ik over op de trom slaan. Zo’n schaamtegevoel, met publieke afkeuring en een dreigend quotum, heeft destijds ook geleid tot meer vrouwelijke commissarissen.’

Druk opvoeren

Marguerite Soeteman-Reijnen, de voorzitter van de raad van advies van de Stichting Topvrouwen van de SER, is niet verrast door het uitblijven van meer vrouwelijke bestuurders. ‘Dat uitblijven van het vliegwieleffect hebben we ook gezien in landen als Duitsland en Frankrijk. Daar zijn later aanvullende maatregelen genomen.’ Het enige land met een al in werking getreden hard quotum voor vrouwen in de raden van bestuur is Italië. Met succes, het percentage steeg van 7 procent in 2011 naar 37 procent in 2020.

Soeteman-Reijnen was er bij de invoering van het quotum al voor dat ook te laten gelden voor vrouwelijke bestuurders, en niet alleen voor commissarissen. ‘Daar was geen draagvlak voor, werd toen gezegd. Maar als ik deze cijfers zie, is het volgens mij de enige manier om meer vrouwelijke bestuurders te krijgen.’ Daarnaast verwacht ze – net als Lückerath – heil van het opvoeren van de druk op ouderwetse mannenbolwerken, nu de arbeidsmarkt historisch krap is. Talenten willen niet meer werken bij bedrijven die niet inclusief en innovatief zijn.

Daar hoeft Wolters Kluwer zich geen zorgen over te maken. Met bijna tweederde vrouwen in de gecombineerde raad van bestuur en raad van commissarissen, scoort de informatieleverancier van bestuursvoorzitter Nancy McKinstry het best in de Female Board Index, gevolgd door sneeuwhaluitbater SnowWorld en ingenieursbureau Arcadis.