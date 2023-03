Openheid over ontslag leidt bij Twitter tot zelfinzicht Musk, maar pakt bij vertrek Stellabaas minder mooi uit

Halli Thorleifsson Beeld Lifestyle

Winnaar: Halli Thorleifsson

Beste Elon Musk,

Negen dagen geleden werd mijn computer afgesloten, maar personeelszaken heeft nog niet kunnen bevestigen of ik nog steeds een werknemer van Twitter ben. Als genoeg mensen dit bericht retweeten zult u mij misschien wel antwoorden?

Zo ontketende Halli Thorleifsson maandag een ontluisterende Twitterconversatie. ‘Wat heb je bij Twitter gedaan’, wilde Musk weten. Het lijstje met successen dat Thorleifsson opsomde, kon de op-een-na-rijkste man niet bekoren: Musk reageerde met twee tranenlachende emoji’s. Het ontslag werd officieel bevestigd en Musk stelde dat hij ‘niet veel respect’ had voor Thorleifsson omdat die niet zou werken wegens een handicap terwijl hij wel een Twitterstorm wist te ontketenen.

Toen pas kreeg Musk in de gaten met wie hij van doen had. Thorleifsson (45) lijdt aan een progressieve spierziekte en verkocht in 2021 zijn ontwerpbureau aan Twitter omdat hij niet heel veel productieve levensjaren voor de boeg had. Hij bleef bij Twitter werken en zette zich daarnaast in voor betere rolstoeltoegankelijkheid in IJsland. Afgelopen december werd hij verkozen tot IJslander van het jaar. Ontslag van Thorleifsson zou Twitter contractueel ook nog eens verplichten tot het betalen van een flinke afkoopsom.

Dus belde Musk met Thorleifsson, vroeg hem terug te keren. De hele affaire heeft Thorleifsson zeer aangegrepen en zal niet als een overwinning voelen. Toch mag het een verdienste heten dat hij Musk een waardevol inzicht bracht. ‘Het is beter om met mensen te praten dan via tweets met ze te communiceren’, concludeerde de Twitterbaas.

Daan van Renselaar

Verliezer: Daan van Renselaar

Ook Daan van Renselaar toonde deze week zelfinzicht. ‘In mijn huidige rol sta ik niet in mijn kracht’, concludeert de oprichter van de grootste e-bikewinkel van Nederland in een enigszins schurend dubbelinterview met Het Financieele Dagblad. De andere deelnemer is Rob den Heggeler, partner bij investeringsmaatschappij DM Equity Partners, dat voor 35 procent aandeelhouder is in Stella.

Twaalf jaar geleden begon Van Renselaar vanuit de schuur van zijn ouders met de verkoop van elektrische fietsen. Stella - Italiaans voor ‘ster’ - werd een onderneming met 130 miljoen euro omzet en 55 winkels in Nederland en België. Ambitie was Europa te veroveren.

Maar daar staat voorlopig een streep door. Problemen in de toelevering nekte het bedrijf vorig jaar en een reorganisatie moet de onderneming weer op de rails krijgen. Dat gaat niet gebeuren met de oprichter aan het roer. ‘Het bedrijf heeft in deze fase een leider nodig die het leuk vindt om tien vergaderingen per dag te doen’, aldus ‘bouwer en pionier’ Van Renselaar.

De aandeelhouders willen in het interview duidelijk maken dat ze geen ruzie hebben, maar lukt niet helemaal. Zo kibbelen ze even over de zeggenschap. En over Van Renselaars geschiktheid als commissaris zegt Den Heggeler ‘met een knipoog’: ‘Hij heeft niet het standaardprofiel voor die rol, misschien moeten we hem nog op cursus sturen.’ Nou ja het had erger gekund dan die ‘knipoog’. Twee tranenlachende emoji's bijvoorbeeld.