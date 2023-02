Op Valentijnsdag hebben zelfs economen een hart

Economen hebben de naam zakelijk en rationeel te zijn. Mensen die het over ‘huwelijksspecifiek kapitaal’ hebben als ze hun kinderen bedoelen. Maar wie zijn best doet, ziet achter de façade van al het jargon dat economen net mensen zijn.

Vandaag is het Valentijnsdag, een hoogmis voor verliefden en de middenstand. Een kans ook voor economen om te laten zien dat ze een hart hebben. De grap gaat dat economen de prijs kennen van alles, maar de waarde van niets. Daardoor zouden ze op een dag als vandaag enkel bezig zijn met een kosten-batenanalyse van hun valentijnscadeau en met de afnemende meeropbrengsten van én bloemen én chocolade én een cadeaubon voor de verzamelde werken van Adam Smith.

Onzin natuurlijk. Er is in deze rubriek al vaker betoogd dat economen net mensen zijn, en zo gedragen ze zich soms ook. Hun kinderen mogen dan wel ‘huwelijksspecifiek kapitaal’ heten, en het nut dat ze eruit halen ‘kinderdiensten’, maar dat die kroost er überhaupt is, betekent dat economen iemand hebben gevonden voor dergelijke langetermijninvesteringen. En zij weten maar al te goed dat er niet zoiets is als een free lunch. Er is dus voor gewerkt geflirt.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Ook economen zijn dus in het diepste van hun gedachten romantici. Hoe ze dat onder woorden brengen kan wel koeterwaals klinken voor niet-ingewijden. Als ze iemand ontmoeten die hun leven op losse schroeven zet, spreken economen van een systeemrisico voor hun hart. Hun verliefdheid is niet nominaal, maar reëel, en van een irrationele uitbundigheid. Ze noemen hun geliefde hun goudstandaard en smachten ernaar zoals een economie naar zijn langetermijnpotentieel. Als ze huwen, is dat met een ring voor de onzichtbare hand.

Inzichten dankzij toeval

Het klinkt absurd, toch is dat echt hoe sommige economen denken. Dat deed zeker Gary Becker (1930-2014), de Amerikaan die in 1992 de Nobelprijs voor de Economie kreeg voor zijn theoretische benadering van menselijke keuzes. Met zijn wiskundige modellen analyseerde hij onder meer discriminatie, racisme en misdaad. Die inzichten danken we overigens aan toeval. Becker besloot om economie te studeren nadat hij in zijn eerste jaar aan Princeton University per ongeluk in een verkeerde les was beland.

Becker geloofde dat ‘de economische benadering veelomvattend is en toepasbaar op al het menselijke gedrag’. Dat was voor hem het logische gevolg van mensen die hun nut maximaliseren, rekening houdend met hun voorkeuren en op basis van de optimale hoeveelheid informatie. Dat paste hij ook toe op gezinnen, hoe ze tot stand komen, gedijen en uiteenspatten.

Er zijn goede argumenten om te huwen, toonde hij aan met verschillende economische concepten. Zo zijn er schaalvoordelen (je hebt maar één koelkast nodig, in plaats van elk een) en comparatieve voordelen (door te specialiseren in bepaalde taken zijn beide partners beter af, zelfs als een van de twee beter is in alle taken). Je moet ook niet overdrijven, want vanuit Beckers theorie blijkt polygamie suboptimaal voor de economische groei en welvaart.

Theorie van het huwelijk

Word je er ook gelukkiger van? Becker bedacht er een formule voor, de ‘mean-reverting happiness function that is based on a context-dependent reference point’, maar wat die precies meet zou ik niet kunnen zeggen. Zo gaat het wel vaker met Becker, die tussen alle modellen door gelukkig wel verrassend toegankelijk en helder schreef.

En liefde? Becker maakte er wel melding van in A Theory of Marriage, uit 1974. ‘In veel samenlevingen komt de bruid met een bruidsschat, in andere betaalt de bruidegom een bruidsprijs, en in nog andere huwen koppels uit ‘liefde’ en kijken ze neer op financiële onderhandelingen.’

Yep, niet liefde, maar ‘liefde’, alsof Becker niet goed wist wat hij daarmee moest. Hij lijkt sowieso niet ’s werelds meest romantische persoon te zijn, of in ieder geval niet de meest eloquente. In zijn Nobelspeech bedankte hij zijn tweede echtgenote voor haar ‘persoonlijke en professionele compatibiliteit, wat mijn leven zoveel beter heeft gemaakt’.

Economisch compliment

Zo rationeel als Becker in zijn modellen veronderstelde is uiteraard niemand. Maar zijn ideeën en opvattingen bieden wel een origineel denkkader. Handig voor een dag als vandaag, want gaat Valentijn ook niet een beetje over verrassen? Zeg het daarom deze keer niet met een bloemetje, maar met een mooi economisch compliment.

Vertel je geliefde over je inelastische vraag naar diens affecties. En wie zou er niet blozen bij de ode dat er geen afnemende meeropbrengsten zijn te bespeuren bij de tijd die jullie samen doorbrengen?

Als het nog iets meer mag zijn, is er nog altijd de mogelijkheid van een economische tatoeage. In A Theory of Marriage publiceerde Becker onderstaande matrix die aantoont dat liefde en zorgzaamheid kunnen maken dat een koppel voor elkaar bestemd is. Romantisch, toch?