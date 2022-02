Op pad met een krantenbezorger: ‘Dit werk is niet voor slappelingen. Het is nat, koud en zwaar’

Krantenbezorger Albert Distelbrink aan het werk in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Ik ben geen klager hoor’, zo leidt Albert Distelbrink (57) zijn klaagzang in. ‘Maar de zaterdagen zijn zo echt een killer.’ Het is kwart over vier, de ochtend heeft de nacht nog niet ingehaald, maar de krantenbezorger weet nu al dat hij een lange werkdag tegemoet gaat. De oorzaak ligt voor hem opgestapeld in het tl-licht van het verdeelcentrum in Amsterdam Zuid: 106 extra kranten. Ze komen bovenop de 600 exemplaren die hij normaal op zaterdag te verstouwen heeft. Stuk voor stuk weekendkranten, twee keer zoveel, dubbel zo dik.

Het is niet voor het eerst dat hij extra wijken moet lopen, en het zal ook zeker niet voor het laatst zijn. Krantenconcerns kampen met een tekort aan bijna duizend bezorgers. Aan Distelbrink en zijn collega’s de taak de gaten dicht te lopen. Het leidt tot late bezorging, lege brievenbussen en boze lezers. DPG Media, uitgever van onder meer de Volkskrant, noteerde afgelopen halfjaar bijna 1,2 miljoen bezorgklachten van 345 duizend abonnees. Dat is eenderde van het lezersbestand.

Uitgeverijen zijn beslist niet de enige sector die worstelt met personeelstekorten. Maar ze hebben wel de pech dat de poel waaruit zij vooral vissen, die van scholieren en studenten, door vergrijzing steeds kleiner wordt, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. ‘Jongeren zijn bovendien kieskeuriger geworden. Die willen niet meer elke ochtend rondfietsen met een stapel papier voor oude mensen. Ze kijken liever in de app welke werkgever op dat moment het meeste biedt en als ze geen zin hebben, werken ze niet.’

Geen doorbetaling bij ziekte

Anders dan bijvoorbeeld maaltijdbezorgdiensten biedt de krantenwijk die vrijheid niet. Distelbrink en zijn collega’s mogen dan zzp’ers zijn, zonder pensioen en loondoorbetaling bij ziekte, ze hebben er niet de voordelen van. De tarieven liggen vast (10 euro 61 bruto per uur). En eigen uren indelen zit er niet in: doordeweeks moet de krant voor zevenen op de deurmat liggen, in het weekend voor achten. De laatste keer dat Distelbrink zijn remslaap bereikte, kan hij zich dan ook niet heugen.

De afgestudeerd antropoloog begon vijf jaar geleden met zijn krantenwijk voor wat inkomen naast de ‘losse flodders’ die hij verdient als semi-professioneel beoefenaar van de Afrikaanse kora, een snaarinstrument. Sindsdien zag hij er nauwelijks nieuwe, jonge collega’s bijkomen. ‘Ik heb hier één keer een jongere gezien, na drie dagen is hij nooit meer komen opdagen.’ Het verbaast hem niets. ‘Dit werk is niet voor slappelingen. Het is nat, koud en zwaar.’

Toch vindt Distelbrink zijn krantenwijk doordeweeks ‘in grote lijnen soms bijna leuk’. Dan sleept de Afrikaanse muziek uit de jaren zeventig en tachtig (‘de meest ondergewaardeerde muziekstroming ooit’) hem via zijn koptelefoon door de dag en probeert hij er een sport van te maken honderden kranten te bezorgen zonder één klacht te krijgen. Het zijn zaterdagen als vandaag, waarin hij met fietstassen vol Volkskranten achterop, NRC’s tussen de benen, en Trouw, Telegraaf en FD aan het stuur door de donkere straten sjeest, dat hij de goede zin soms verliest.

Bij het depot waar de bezorgers hun kranten ophalen voordat ze aan hun wijk beginnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Alles in de ochtend

‘Waar het misgaat’, legt hij uit terwijl hij met zijn hoofdlamp over zijn adressenlijst schijnt, ‘zijn de wijken’. Omdat er steeds meer hybride abonnementen worden afgesloten, werden die de afgelopen jaren steeds groter. Doordeweeks is dat geen probleem, dan leest een groot deel van de abonnees digitaal, maar op zaterdagen zit hij plotseling met twee keer zoveel kranten. Daar komt bij dat Het Parool en NRC onlangs overstapten op de ochtend. In plaats van ’s morgens twee wijken en ’s middags drie moet nu alles in de ochtend worden bezorgd.

Voor veel van Distelbrinks collega's is het werk daardoor zo onaantrekkelijk geworden dat ze hun fietstassen aan de wilgen hingen. Afgelopen jaar stopten zeker drieduizend bezorgers. ‘Je zou dus denken dat er wel wat meer waardering zou zijn voor bestaande bezorgers’, zegt Distelbrink terwijl hij een Trouw door de brievenbus van een portiekwoning perst. ‘Van mijn teamchef krijg ik die wel, maar toen de uitgevers de kans hadden om tijdens Kerst hun waardering te uiten kregen we een mok. Geen bonus. Terwijl het toch zo goed gaat met de krant? Dat las ik tenminste in de krant.’

En inderdaad, DPG Media en concurrent Mediahuis boekten dankzij de coronacrisis recordomzetten. Dat bezorgers daarvan moeten meeprofiteren, lijkt inmiddels wel te zijn doorgedrongen. Al is het maar omdat het personeelstekort abonnees wegjaagt. ‘De krant moet bij de abonnee in de bus komen, die dagelijkse opdracht is ons heilig en we onderzoeken verschillende manieren om dit probleem op te lossen’, zegt directeur/uitgever Erik van Gruijthuijsen van DPG. Zo is het bedrijf onder meer voornemens de salarissen van krantenbezorgers te verhogen. Daarnaast ligt de optie op tafel om de kranten doordeweeks een uur eerder naar de drukker te sturen. Daardoor zouden bezorgers eerder kunnen beginnen, maar het leidt wel tot minder actuele kranten.

Albert haalt zijn kranten op bij het depot. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Krant op bestelling

Volgens hoogleraar Wilthagen is het onvermijdelijk dat de consument met de huidige arbeidsmarktkrapte uiteindelijk dit soort concessies moet doen. ‘We willen allemaal in deeltijd werken, maar dat gaat niet samen met de voltijdsverwachtingen van de maatschappij’, stelt hij. ‘Misschien moet je de bezorging uiteindelijk wel helemaal flexibiliseren en net als de flitsbezorgers zeggen: we brengen de krant als u die bestelt.’

Distelbrink, die zaterdagochtend rond elf uur de laatste krant in de bus duwt, hoopt de vervroeging in ieder geval niet te hoeven meemaken. Hij droomt er nog altijd van zijn krantenwijk op korte termijn vaarwel te zeggen voor een doorbraak als koraspeler. Al is hij ook realistisch: ‘Wereldmuziek is geen populair genre.’ Tot zijn AOW zal hij dit werk dus waarschijnlijk blijven doen. ‘En misschien daarna ook wel’, zegt hij. ‘Want ik heb natuurlijk helemaal geen pensioen opgebouwd.’