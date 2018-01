Op LinkedIn is iedereen tegenwoordig creatief en gepassioneerd

Ik noem dit clichédiarree. Niemand zegt dat hij lusteloos en passief is Richard Engelfriet, schrijver van managementboeken

Een teken des tijds, denkt LinkedIn-woordvoerder Anoek Eckhardt. Al is het niet helemaal duidelijk wat voor teken precies. 'Het is een beetje speculeren, maar het zou kunnen dat mensen zich in tijden van economische vooruitgang en krapte op de arbeidsmarkt meer proberen te onderscheiden met hun ervaring en specialismen.' In de jaren ervoor was de schaarste aan banen en het overschot aan kandidaten zo groot dat de Nederlanders zich meer lieten voorstaan op hun karaktertrekken, zoals creativiteit, enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel, ziet Eckhardt.



Of het ook effectief is om jezelf passie, inventiviteit en leiderschap toe te dichten op LinkedIn is vers twee. 'Ik noem dit soort kreten clichédiarree', zegt Richard Engelfriet, schrijver van het boek De Succesillusie: Hoe trainers, goeroes en consultants u dagelijks bedriegen en hoe u daar in zeven eenvoudige stappen vanaf komt. 'De ellende van een term als 'gepassioneerd' is dat er geen alternatief voor is. Niemand zal op LinkedIn van zichzelf zeggen dat hij lusteloos en passief is.'