Op het forum van de Europese Centrale Bank is president Mario Draghi een ontdekkingsreiziger

Mario Draghi. Beeld REUTERS

Wat zei Mario Draghi?

‘Iets waar de Nederlandse pensioenfondsen niet heel blij van zullen worden; namelijk dat de rente best nog wat omlaag kan. En dat ook nog eens op een behoorlijk korte termijn. Nu is het belangrijkste rentetarief al negatief, min 0,4 procent, volgens Draghi kan ze best nog verder worden verlaagd. Hij zegt het met een pokerface, zonder een spoor van twijfel. Hij suggereert dat zijn munitiekist nog lang niet leeg is, maar daarin zijn veel economen minder stellig. Bij een negatieve rente van, pak hem beet, 0,8 procent kan dit wapen volgens hen niet meer worden ingezet. Draghi is een ontdekkingsreiziger die onbekend terrein betreedt.’

Het gaat in Sintra over twintig jaar euro. Hoe oordelen de verzamelde economen en bankiers daarover?

‘Vooral Amerikaanse economen hebben stevige kritiek op de euro. En dan gaat het altijd om de grote weeffout dat economieën met uiteenlopende concurrentiekracht in één munt zijn verpakt. Deze critici denken dat de muntunie grote aanpassingen behoeft anders zullen we de komende jaren van crisis naar crisis hobbelen. De volgende crisis is al in de maak in Italië, dat structureel te veel schulden maakt.’

De zuidelijke eurolanden zullen dus moeten aanpakken.

‘Ook Nederland en Duitsland, met hun grote exportoverschotten, kregen een tikje op de vingers. Zij werden gemaand de lonen en publieke uitgaven te verhogen. Om de concurrentieverhoudingen binnen de eurozone enigszins recht te trekken. Het pleidooi van Mark Rutte voor hogere lonen in het bedrijfsleven zal hier dus in goede aarde zijn gevallen – al werd hij niet met naam genoemd.’

En hoe luidt jouw eigen oordeel over de euro?

‘Ik ben daar sceptisch over, maar stel ook vast dat economen steevast de politieke wil hebben onderschat om de euro overeind te houden.’

Hoe ziet het Portugese conferentieoord eruit?

‘Het ECB-forum is het Europese antwoord op de Amerikaanse conferenties in Jackson Hole, Wyoming, waar economen en centrale bankiers op een mooie plek in betrekkelijke rust van gedachten kunnen wisselen. Daar leent Sintra zich ook uitstekend voor. De bankiers logeren in een prachtig paleis, bovenop een heuvel. Van daaruit wandelen ze naar een 14de-eeuws klooster. Op de nagestreefde informaliteit is overigens wel wat af te dingen, want het blijven centrale bankiers – die zitten altijd strak in het pak.’

Mis jij nu niet iets belangrijks?

‘Ik mis nu een deel van een praatje over de convergentie van de eurozone, met veel wiskundige formules op spreadsheets. Dat haal ik zo wel weer in.’