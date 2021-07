Op de Tilburgse kermis trekken mensen zich weinig van corona aan

Ondanks de hoge besmettingscijfers gaat de kermis in Tilburg gewoon door. Het feestterrein is bomvol, maar de bezoekers lijken zich geen zorgen te maken. ‘Als ik iets leuks met mijn gezin kan doen, doe ik het gewoon.’

‘Dat is mijn favoriete attractie’, zegt Maikel (39), terwijl hij naar de grijpers wijst. De glazen boxen waar je met een grijptang prijzen uit kunt vissen, hebben hem vandaag geluk gebracht: de fanatieke Star Wars-fan heeft een Baby Yoda-knuffel gewonnen. Tussen de drommen mensen die langslopen kijkt een jongetje van een jaar of 7 jaloers naar zijn trofee.

Maikel staat op de Tilburgse kermis, waar het feestterrein bomvol is. Hij is niet bang dat hij nu aanwezig is bij een ‘superspreader event’. ‘Het is hier heel open’, zegt hij. ‘Ik maak me geen zorgen.’ Nonchalant zet hij zijn zwarte hoed recht op zijn hoofd. De Tilburger is een trouwe bezoeker van de kermis: elk jaar komt hij er. ‘Ik zou wel naar andere kermissen kunnen gaan, maar die hebben toch niet dezelfde sfeer als hier in Tilburg.’

De Tilburgse kermis – een van de grootste in de Benelux – duurt tien dagen en wordt elk jaar in juli gehouden. Ook dit jaar, ondanks de hoge besmettingscijfers. Het laten doorgaan van de kermis was een controversieel besluit. Waarom worden festivals wel geannuleerd en zo’n grote kermis niet, vroegen verpleegkundigen zich bijvoorbeeld af op sociale media. De gemeente Tilburg heeft de kermis bestempeld als ‘doorstroomevenement’, maar het stilstaan in de lange rijen en de drukte op het terrein maken die doorstroom soms lastig.

‘Stukje verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf’

Volgens Irma Galema, woordvoerder van de gemeente Tilburg, heeft de gemeente aandacht voor dit probleem, maar is er geen reden tot zorg. ‘Natuurlijk zijn er hier en daar wat hoekjes waar afstand bewaren moeilijk is, en ontstaat er soms opstopping bij attracties. We hebben beveiligers die controleren of er niet te veel mensen binnenkomen, en in de avonduren spreken steltlopers mensen aan op het houden van afstand. Het is ook een stukje verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf.’

Om het publiek te spreiden is de kermis verdeeld over drie pleinen, met hekken en verschillende toegangspoorten om de inloop te reguleren.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een beveiliger van de kermis, die niet met zijn naam in de krant wil, ziet opvallend weinig corona-angst bij bezoekers. Hij staat de hele dag naast een van de toegangspoorten van het terrein, waar hij erop toeziet dat mensen langs de juiste kant van het hek lopen. Slechts enkele van de bezoekers die hem in de loop van de dag passeren, dragen mondkapjes of houden daadwerkelijk afstand, ziet hij. Toch baart het hem geen zorgen. ‘Corona-uitbraken kunnen overal in Nederland wel voorkomen’, zegt hij.

Vooral in het weekend barst de kermis uit zijn voegen. ‘Afgelopen zaterdag was het echt heel druk’, roept Stefan van der Heijden (35), medewerker bij de Penalty Shooter. Hij moet zijn best doen om boven het gejuich van zijn gasten uit te komen. Telkens als zij de draaiende kartonnen voetballer in zijn tentje raken met een bal, klinkt er luidruchtig ‘Gooaaaal!’

Zaterdag, op de tweede dag van de kermis, werden bezoekers vroegtijdig naar huis gestuurd, omdat er rijen tot het einde van de straat stonden en de wachttijden opliepen tot een uur. Met matrixborden en megafoons werden de bezoekers opgeroepen om naar huis te gaan. Toch is Van der Heijden niet bang dat de kermis leidt tot een nieuwe corona-uitbraak: ‘Vorig jaar, toen het ook doorging, is er toch ook geen brandhaard ontstaan?’ De maatregelen waren toen overigens wel strenger: vorig jaar waren er maximaal 1.800 bezoekers toegestaan, tegenover 8.000 dit jaar.

Gevlucht voor het water

Voor de attractie Fun House, een soort speelparadijs waarin je door nauwe tunnels rent, staan de Limburgse Annie en Joel Veneman (71 en 76 jaar). Boven op de attractie staat een enorme plastic brandweerman met een brandslang waar soms onverwachts water uit spuit. Annie wordt vol in haar gezicht geraakt en slaakt een gilletje van schrik; haar man ligt meteen dubbel van het lachen. ‘We waren juist net gevlucht voor het water’, vertelt ze, inmiddels zelf ook lachend. Tijdens een bezoek aan hun dochter in Tilburg besloten ze ook eens de kermis bij te wonen.

‘We doen wel ons best om afstand te houden, maar het lukt niet altijd’, zegt Annie. Toch zijn zij en haar man dolblij dat de kermis doorgaat. ‘Mensen willen toch weer wat te doen hebben’, zegt Joel. ‘Zeker de jongeren!’, valt zijn vrouw hem bij. Om hun eigen gezondheid maken ze zich geen zorgen. ‘Wij hebben onze meeste boterhammen al gegeten’, zegt Annie met een knipoog.

I Feel Good van James Brown klinkt luid in het Fun House. Het nummer lijkt de stemming van het publiek eromheen perfect te omschrijven. Lachende kinderen, groepen mannen met een biertje in de hand die rustig langskuieren, tienermeiden met enorme knuffelbeesten. Zij laten zich niet door corona uit het veld slaan, net als Baby Yoda-bezitter Maikel. ‘Ik zou de gezelligheid voor geen goud willen missen.’