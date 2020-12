Op de fiets Cubaanse sigaren rondbrengen - wat winkeliers allemaal verzinnen om toch nog wat te verkopen

Sigarenboer Roy Richters gaat met zijn elektrische fiets een bestelling wegbrengen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Roy Richters, sigarenspeciaalzaak Havana House

Roy Richters van sigarenspecialist Havana House brengt vrijdag op een elektrische fiets een speciale bestelling vanuit zijn winkel in het centrum van Haarlem naar Overveen. Drie dozen Cubanen van Diplomaticos, Upmann en Montecristo, samen 1.200 euro: ‘Echt mooi spul.’

De trouwe klant van de tabakspeciaalzaak uit 1832 zou normaal zelf naar de winkel zijn gekomen, maar nu moet het maar even zo. De bestellingen via zijn website of de telefoon moeten voor Richters het omzetverlies door de winkelsluiting wat dempen.

Als derde generatie in de zaak weet Richters wel wat zijn vader en grootvader van de lockdown zouden vinden. De staat en tabak, dat is een steeds minder gelukkig huwelijk. ‘Mijn vader zou zich omdraaien in zijn graf, als hij hiervan zou horen. Het is ook heel raar dat de supermarkt wel tabak mag verkopen en ik als tabakspeciaalzaak niet. Zeker als je weet dat slijterijen wel zijn geopend.’

Karin Bouman van Project Thirty-five maakt foto's van haar kleding voor Instagram. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Karin Bouman, modewinkel Project Thirty-five

Normaal is Indy Sinnige een klant van modewinkel Project Thirty-five, maar donderdag is ze even model. Ze helpt eigenaar Karin Bouman met het showen van kleding uit de kerstcollectie op sociale media, nu de winkel in Haarlem gesloten is. Bouman weet dat de omzet de komende weken naar beneden zal duikelen, ook al bestellen klanten nog wel online. ‘Maar je wilt toch in de picture blijven en binding houden met je klanten. Dus zet ik elke dag zeven foto’s met kleding op Instagram Stories.’

Ze heeft overigens nog niet te klagen, vindt ze. ‘Net als veel lokale winkels hebben we toch een goed jaar gedraaid. Mensen zijn meer aan het wandelen in de eigen stad. En dan komen ze ook langs je winkel.’ Bovendien trakteren vrouwen zichzelf tijdens een pauze van het thuiswerken graag op een truitje of vestje. ‘Lekker zacht en comfy, voor thuis. Het heeft mijn collectie echt veranderd.’

Milan Moone verkoopt tijdelijk koffie to-go in plaats van mode. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Milan Moone, modewinkel Drifter

Toen hij maandag hoorde van de nieuwe lockdown, besloot Milan Moone zijn duurzame modewinkel Drifter in Haarlem meteen maar deels om te bouwen. Er zit nog een horecavergunning op het hoekpand, dus zette hij in de toegang een tafel met koffie to go. En achterin de winkel maakte hij ruimte voor luxe kerstpakketten. Die worden aan het einde van de dag per fiets bezorgd door zijn winkelpersoneel.

Niet dat hij denkt dat hij het met wat koffie en kerstpakketten de komende weken gaat redden. ‘Voor het geld hoef ik het niet te doen, maar wel om zichtbaar te blijven voor de klanten. Het was een jaar met grote ups en downs, al vingen de ups de downs nog redelijk op. Maar het is wel extra zuur dat we juist de kerstperiode dicht moeten. Dan verkoop je toch altijd veel. En je maakt ook nog eens schoon schip voor de nieuwe collectie.’

Bloemist Ricardo Boogaart kan buiten tot de Kerst doorgaan met de verkoop. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ricardo Bogaart, bloemenwinkel Pluk n Bloom

De kerstbomen, kransen en boeketten staan buiten uitgestald. ‘We zijn een beetje een uitzondering', zegt Ricardo Bogaart van Pluk n Bloom bloemen en planten in Haarlem (met nog een vestiging in Zwanenburg). Met dank aan de Vereniging Bloemist-Winkeliers (VBW), die afgelopen dinsdag nog snel een deal wist te maken met het ministerie van Economische Zaken. Als de bloemisten hun waren alleen voor hun deur verkopen en zich beperken tot kerstkransen en -bomen en eenvoudige boeketten, dan mogen ze hun gang gaan tot de kerstdagen.

Het is een beetje een zielige tijd, merkt Bogaart. Normaal gaan er zo’n honderd boeketten per dag de deur uit voor bezorging aan huis. Sinds het nieuws over de lockdown gaan ze richting het dubbele aantal. ‘Mensen willen toch graag laten weten dat ze aan een ander denken. Mijn vader, mijn broer en een aantal externe koeriers zijn druk bezig om alles weg te brengen.’