Ook Vattenfall door de bocht: energietarief verlaagd tot onder het prijsplafond

In de Van Pallandtpolder heeft Vattenfall het energiepark Haringvliet Zuid gebouwd met windmolens, zonnepanelen, en zeecontainers met batterijen voor de opslag van de opgewekte elektriciteit. Beeld Arie Kievit

Haar aankondiging is het volgende voorbeeld van een interessante concurrentiestrijd die zich sinds begin dit jaar aftekent tussen de Nederlandse energieaanbieders. Vattenfall is namelijk niet het eerste bedrijf dat publiciteit zoekt om te benadrukken dat consumenten minder gaan betalen voor hun energie dan de prijzen onder het prijsplafond. De aanbieders van dynamische energiecontracten, waarbij tarieven per uur variëren, lieten de afgelopen maanden geen gelegenheid onbenut om te melden dat hun klanten al maanden veel minder voor stroom en gas betalen dan de 40 cent per kilowattuur en 1,45 per kubieke meter die door het prijsplafond zijn gedekt.

Daarna volgde ook Budget Energie – geen dynamische contracten – met de mededeling dat nieuwe klanten bij hen op dit moment al prijzen op of net onder het prijsplafond mogen verwachten. Tarieven voor vaste klanten met variabele contracten duiken vanaf maart nipt onder het prijsplafond. Eneco en Greenchoice lieten ook al weten dat hun tarieven volgende maand weer scherp omlaag gaan, zij het nog net niet onder het plafond.

Ook Vattenfall voelt zich nu dus geroepen te laten weten dat het niet achterblijft. Waar klanten met variabele contracten (buiten het prijsplafond) nu nog rond de 3,22 euro per kubieke meter gas betalen en rond de 84 cent voor een kilowattuur stroom, gaat dat per 1 april naar 1,83 euro en 48 cent. De 700 duizend huishoudens en kleine bedrijfjes die al langer bij Vattenfall klant zijn, krijgen daar voor hun stroom nog een ‘vaste klantenkorting’ van 25 procent bovenop. Waarmee hun stroomprijs dus onder het prijsplafond duikt.

Marktwerking niet verdwenen

Het schermen met tarieven maakt duidelijk dat marktwerking onder het prijsplafond bepaald niet is verdwenen. Veel Tweede Kamerleden en economen waren daar bang voor toen vorig jaar werd besloten consumenten met zo’n plafond te beschermen tegen hoge energieprijzen. De angst was dat energiebedrijven gigantische overwinsten zouden gaan boeken omdat hun klanten alleen de prijs betalen tot aan het prijsplafond, en geen weet hebben van het bedrag daarboven dat de overheid bijlegt.

De Autoriteit Consument en Markt ziet daarom dit jaar extra scherp toe op de tarieven. De toezichthouder publiceerde vorige week een overzicht van de verschillende prijzen en bracht dinsdag ook ‘bedrijfsbezoeken’ aan Vattenfall, Eneco en Essent om daar meer inzicht te krijgen in de manier waarop de tarieven bij de drie grootste bedrijven tot stand komen.

Dat de markt intussen juist wat lijkt op te leven, zeggen ook vergelijkingssites. Vooral grootverbruikers, die meer energie afnemen die onder het prijsplafond valt, kunnen vaak flink veel geld besparen door over te stappen naar een goedkopere aanbieder, benadrukken de sites. De Vereniging van Dynamische Energieleveranciers stelt, eveneens niet zonder eigenbelang, dat de aangesloten bedrijven afgelopen jaar hun opgetelde klantenbestanden met tweederde zagen groeien. ‘Van rond de 100 duizend naar ongeveer 300 duizend’, zegt voorzitter Auke Ferwerda. ‘En dat zet de laatste maand heel hard door.’

Officiële cijfers laten niet heel lang meer op zich wachten. De Autoriteit Consument en Markt zal die volgende maand bekendmaken. Ook zal dan duidelijker worden welke energieaanbieders klanten verliezen en welke hebben gewonnen.

Aanpassing elke maand

Daarbij wordt zeker met veel belangstelling uitgekeken naar de cijfers van Vattenfall. Het Zweedse bedrijf lijkt het zichzelf namelijk redelijk lastig gemaakt te hebben door afgelopen anderhalf jaar als enige vast te houden aan het oude beleid. Daarbij worden variabele tarieven in principe maar twee keer per jaar bijgesteld. Terwijl de vier andere grote aanbieders er onder druk van de hoge prijzen voor kozen veel vaker bij te stellen. Budget Energie stapte al begin vorig jaar over op contracten waarbij de prijs elke maand wordt aangepast. Begin dit jaar volgde Greenchoice dat voorbeeld. Eneco ging van een jaarlijkse prijsaanpassing naar elk kwartaal en ook Essent rekent nu elk kwartaal een nieuw tarief.

Door het inkoopbeleid van Vattenfall merkten klanten lange tijd weinig van de extreem hoge energieprijzen van deze zomer. Rond oktober kwam er een bescheiden prijsaanpassing, maar relatief waren klanten bij Vattenfall nog altijd gunstig af. Nu is die situatie juist omgekeerd. De prijzen bij Vattenfall zijn relatief hoog en daarin zou dan pas in juli verandering komen. Dat is riskant, want wanneer veel klanten zouden overstappen naar een andere aanbieder blijft het energiebedrijf achter met duur ingekochte energie waar geen klanten voor zijn. Begrijpelijk dus dat topvrouw Kroon de behoefte voelde om al die klanten even tussentijds wat goed nieuws te geven. De onderliggende boodschap: blijf bij ons!