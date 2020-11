Ook piloten KLM akkoord met langere loonsverlaging

Beeld EPA

Hiermee staat KLM niets meer in de weg een beroep te doen op de rest van het steunpakket van 3,4 miljard euro, dat nodig is om de in turbulentie verkerende luchtvaartmaatschappij door de coronacrisis te loodsen.

De KLM-piloten verzetten zich de afgelopen dagen sterk tegen een in hun ogen onrechtvaardige aanpassing van het akkoord. Begin oktober hadden ze naar hun idee getekend voor een loonmatiging van 20 procent tot 2022, als de huidige cao’s aflopen. Minister Hoeksta liet vorige week echter weten dat wat hem betreft de maatregel geldt tot alle staatssteun is terugbetaald. Dat is volgens afspraak in 2025, maar kan ook veel langer duren.

Die onduidelijke deadline ging de vliegers te ver en ze weigerden met de voorwaarden in te stemmen. Volgens de piloten hebben de KLM-leiding en de bewindsman afspraken gemaakt die niet met hen zijn gedeeld. Zij vreesden bovendien dat KLM de coronacrisis zou gebruiken om hen financieel te kortwieken.

Hoekstra hield voet bij stuk en weigerde op zijn beurt te onderhandelen met de VNV, omdat hij stelde zaken te hebben gedaan met KLM. De minister liet weten dat de broodnodige tweede hulptranche nu in gevaar was.

Impasse

Door de impasse nam de druk op de piloten sterk toe; KLM-baas Pieter Elbers riep de bond afgelopen weekend op alsnog akkoord te gaan, omdat anders de toekomst van zijn concern in gevaar zou komen. Andere bonden waren inmiddels - zij het schoorvoetend - akkoord gegaan met verlenging. Dit versterkte het beeld dat de piloten met hun topsalarissen en goudgerande arbeidsvoorwaarden de luchtvaartreus willens en wetens in gevaar brachten. Zeker toen ook de FNV-bond voor het grond- en cabinepersoneel door de pomp ging, konden de piloten eigenlijk niet anders dan overstag gaan. Dat gebeurde dinsdag.

Topman Elbers toonde zich opgelucht. ‘Onze blik kan nu vooruit en naar buiten worden gericht’, verklaarde hij na bekendmaking van het nieuws.

Hoekstra stelde dinsdag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer, toen het VNV-besluit nog niet formeel genomen was - dat KLM grootverbruiker is van de loonkostensubsidie die het kabinet sinds de corona-uitbraak heeft opgetuigd, en dat de maatschappij als enige ook nog eens een noodlening van ruim 3 miljard euro krijgt. ‘Ik denk dat de meeste horeca-ondernemers denken: doe mij ook zo’n pakket.’