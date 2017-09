Ook particulieren kunnen nu een auto leasen, maar de goedkoopste manier van autorijden is het niet

Wie echt voor een habbekrats de weg op wil, kan beter een tweedehandsje kopen en dat helemaal oprijden Consumentenbond

Leasen is evenwel niet de goedkoopste manier van autorijden. Wie echt voor een habbekrats de weg op wil, kan beter een tweedehandsje kopen en dat helemaal oprijden, aldus de Consumentenbond. Zelfs als een leaseauto in eerste instantie goedkoper lijkt, is het nog zaak een goede optelsom te maken. Zo is een leaseauto minder interessant voor mensen die maar weinig rijden. Wie minder kilometers maakt dan in het leasecontract is overeengekomen 'gooit' geld weg: er is meestal geen vergoeding voor de niet-gereden kilometers. Extra kilometers die een leaserijder aflegt zijn altijd duurder - net als de belminuten die buiten de bundel vallen op de mobiele telefoon.



Over één element zijn aanbieders en Consumentenbond het eens: een leaseauto is vooral een optie voor iedereen die gewoon elke twee, drie of vier jaar een nieuwe auto op de oprit wil hebben. 'Als ik als consument naar de dealer ga voor de nieuwste Hyundai krijg ik die nooit mee voor de prijs die een leasemaatschappij vraagt', zegt Hemerik van de VNA. 'In het begin zagen we klanten vooral gaan voor de kleinere automodellen, want die zijn het goedkoopst', zegt Van den Hoogen van Athlon. 'Maar nu worden er meer contracten afgesloten voor middenklassers.'



De groei van de markt is niet alleen te danken aan de honger van de consument naar het nieuwste model Fiat of het verlangen naar zorgeloze mobiliteit. De opkomst van private lease is ook een uitvloeisel van de overproductie van de autofabrikanten. Hemerik: 'Aan de kant van de automakers is er grote overcapaciteit: leasemaatschappijen kunnen daardoor grote partijen voor weinig opkopen.' De een z'n nood is de ander z'n brood.