Ook Nederlandse piloten van Ryanair gaan vrijdag staken voor cultuuromslag

De oproep het werk neer te leggen volgde kort na het besluit van de Ierse luchtvaartmaatschappij om de rechter te vragen een staking in Nederland te verbieden, hoewel de VNV toen nog niets had besloten. Die rechtszaak dient op donderdag.

Door de aangekondigde staking zag Ryanair zich dinsdag al genoodzaakt om 104 vluchten van en naar België te schrappen. Bijna 14 duizend reizigers worden door de Belgische staking getroffen.

Het conflict tussen Ryanair en de piloten sleept zich al enkele maanden voort. Het gaat de vakbonden niet om een salarisverhoging. Ze streven naar een cultuuromslag bij het bedrijf en meer waardering voor het werk van de piloten, die door Ryanair-topman Michael O’Leary zijn uitgemaakt voor ‘veredelde taxichauffeur’. Net als haar Europese zusterverenigingen wil de VNV dat het Nederlandse arbeidsrecht geldt voor het Nederlandse personeel van Ryanair. Het bedrijf past het Ierse recht toe.

Naar schatting de helft van de 4.200 piloten is in vaste dienst, de helft werkt als zelfstandige. De bonden noemen dat laatste een schijnconstructie waaraan een einde moet komen. Verder eisen ze dat zieke vliegers zich zonder financiële consequenties moeten kunnen ziekmelden. Piloten noemen de werkdruk groot.

Tekort aan piloten

Op de achtergrond speelt mee dat Ryanair kampt met een tekort aan piloten. Vorig jaar september kondigde de directie aan ‘honderden vliegeniers’ te zullen werven. Dat die nodig waren bleek in september vorig jaar toen het bedrijf een blunder had begaan met de vakantieroosters. Te veel piloten namen vrij in oktober.

De grootste luchtvaartmaatschappij van Europa moest daarop zes weken lang elke dag veertig tot vijftig vluchten schrappen. Zo’n 400 duizend reizigers zagen hun vlucht vervallen of moesten die laten omboeken. Het ging volgens O’Leary slechts om 2.100 van de 103 duizend vluchten in die periode.

Zonder tekorten had Ryanair de oktoberpiek in vakanties kunnen opvangen, blijkt uit een memo dat naar kranten werd gelekt. Om het tekort de baas te blijven bood het bedrijf gezagvoerders een bonus van 12.000 euro en 6.000 euro aan co-piloten, als ze tot november 2018 voor Ryanair zouden blijven werken. Dat aanbod werd door de piloten afgeslagen. Ze willen liever dat het bedrijf zich als een goede werkgever gaat gedragen.

‘Hoezo slechte werkomstandigheden?’

De topman trok zich weinig aan van kritiek op het beleid. De kans dat klanten weglopen wuifde hij weg. ‘Ons boekingssysteem zit vol met passagiers die ooit gezworen hebben nooit meer met ons te zullen vliegen.’ Over de onvrede op de werkvloer was hij even stellig: ‘Hoezo slechte werkomstandigheden? Mensen staan in de rij om bij ons te komen werken.’

Twee weken geleden liet Ryanair nog zien dat het niet zou toegeven aan de eisen van de piloten of hun bonden. Het liet weten dat van de dertig toestellen die vast vanaf Dublin vliegen er zes de komende winter in Polen worden gestationeerd. De honderd piloten en tweehonderd man cabinepersoneel konden kiezen: meeverhuizen of hun baan kwijtraken.

De verplaatsing moest niet worden gezien als repercussie voor de stakingen. De Ierse pilotenvakbond Forsa kondigde daarop de vierde 24-uursstaking sinds deze winter aan – voor aanstaande vrijdag.