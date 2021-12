Ook in Halo Infinite zal Master Chief weer een goudmijn zijn voor Microsoft

Halo speelt zich af in de toekomst, waarin een intergalactische oorlog wordt gevoerd tussen de mensheid en een buitenaards ras met kwade bedoelingen.

De toekomst volgens Halo. Beeld 342 Industries

Hij wordt als de Barbie, de Harry Potter of de James Bond van Microsoft omschreven. De futuristische supersoldaat Master Chief John-117 is zo’n beetje de enige ster van het Amerikaanse techbedrijf, dat zijn bekendheid voornamelijk dankt aan amper opwindende computersoftware als Windows en Office. De gehelmde, gezichtsloze held uit de Halo-gamesreeks begint deze week na een pauze van zes jaar aan een nieuw avontuur, dat Microsoft opnieuw honderden miljoenen dollars in het laatje zal brengen.

Halo Infinite verschijnt met ruim een jaar vertraging. Het computerspel had in november 2020 de introductie moeten opluisteren van de Xbox Series X, de jongste spelcomputer van Microsoft. Zoals twintig jaar geleden Halo: Combat Evolved, de allereerste games uit de serie, de vaandeldrager was voor de allereerste Xbox en voor veel gamers de reden om de console aan te schaffen.

De Master Chief is populair gebleken. Van de dertien verschenen games zijn in totaal 81 miljoen stuks verkocht. Halo heeft Microsoft in twee decennia 6,5 miljard dollar (5,75 miljard euro) opgeleverd. Anderhalf miljard dollar daarvan werd verdiend aan andere mediadragers zoals romans en tekenfilmseries en met merchandise zoals sokken, kussens, muurtapijten, babyslaapzakken en hondenhalsbanden met Halo-opschrift.

Cortana

De Master Chief is niet het enige personage uit Halo dat bekendheid heeft verworven buiten de games. Zijn virtuele hulpje Cortana, in de games steeds te zien als het hologram van een vrouw, werd in 2014 Microsofts antwoord op Siri, de pratende assistent op de iPhone van Apple.

Toen het bedrijf de ontwikkeling van zijn eigen smartphones drie jaar later staakte leefde Cortana voort als sprekende assistent op Apple-toestellen en telefoons met Android, Google’s smartphone-motor, en op Windows 10, het besturingssysteem voor pc’s. Cortana sloeg op mobieltjes evenwel amper aan. In maart van dit jaar haalde Microsoft de app offline. In Windows is haar rol steeds verder naar de achtergrond verdrongen.

Net als in de eerdere games blijft in Halo Infinite het gezicht van Master Chief John-117 verborgen achter het vizier van zijn helm. Maar volgend jaar brengt Paramount+, de Netflix-kloon van het Amerikaanse multimediabedrijf ViacomCBS, een tv-serie over Halo uit met echte acteurs. De hoofdrol wordt daarin gespeeld door Pablo Schreiber, bij de Nederlandse tv-kijker bekend van zijn rollen in de tv-series Orange is the New Black en The Wire.

De helm gaat dan een keer af.

Beeld uit een trailer waarin Halo Infinite werd aangekondigd. Aan de game is sinds 2015 gewerkt. Beeld 343 Industries