Ook Greenchoice moet prijsverdubbeling uitstellen van toezichthouder

Windmolens nabij de Eemshaven in Groningen. De tarieven voor energie gaan flink omhoog. Beeld Getty

De tariefverhogingen die Greenchoice en Eneco per 1 oktober wilden invoeren voor klanten met flexibele contracten, werden door velen van hen als schokkend ervaren. Voor de laatste drie maanden van het jaar kunnen zij tarieven verwachten van 3,40 euro per kubieke meter gas en ruim boven de 0,80 euro voor een kilowattuur – ongeveer een verdubbeling van wat zij eerst betaalden.

Naast geschrokken reacties over deze aanpassing kwam er ook kritiek op het feit dat de aankondiging van de prijsverhoging zo kort kwam voor de invoering ervan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelde daarop dat dit tegen de regels was, omdat klanten minimaal dertig dagen vóór een verhoging op de hoogte gebracht dienen te worden. Energiebedrijven bestrijden dat nog altijd, maar zwichtten de afgelopen dagen voor de kritiek van de ACM en consumenten.

Doorberekend aan klant

Eneco, Vattenfall en Essent stellen de voorgenomen prijsverhoging ongeveer drie weken uit. Essent kiest een iets andere route dan zijn concurrenten: het bedrijf kondigt uiterlijk 7 oktober een nieuw tarief aan, wat dertig dagen later in werking treedt. Daar schieten klanten netto heel weinig mee op, want de 36 dagen vertraging worden doorberekend aan de klant, zodat Essent nog altijd evenveel geld ontvangt als wanneer de prijzen per 1 oktober waren verhoogd.

De betreffende klanten krijgen bij alle vier de aanbieders per 1 januari weer een nieuw tarief. Voor Eneco en Greenchoice is de verwachting dat de prijzen weer omlaag zullen gaan, voor Vattenfall en Essent is dat minder zeker.