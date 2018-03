Ook gemeenten hebben liever dat u pint: contant betalen is niet langer wenselijk

'Op tijd gewaarschuwd'

Ook in Leiden, Tilburg, Geldermalsen, Ommen, Deventer, Grou en Amersfoort is de kassa bij publieksbalies afgeschaft. Er is nog nooit over geklaagd, zegt de woordvoerder van Geldermalsen. 'Burgers worden op tijd gewaarschuwd. Bij de aanvraag van een paspoort of rijbewijs krijgen ze te horen dat ze bij het afhalen alleen met hun pinpas kunnen betalen.' De gemeente Tilburg meldt het op haar website: 'U kunt alleen met pinpas betalen in de stadswinkels.' Andere gemeenten formuleren het zo: 'Wij verzoeken u met pin te betalen' (Bergen op Zoom) of 'U betaalt het paspoort aan de balie met uw pin' (Zwolle). In Den Haag en Groningen zijn alle stadsdelen 'pin only', maar biedt het stadsloket in het centrum nog de mogelijkheid voor contante betalingen.



De Piratenpartij en 50Plus zijn de enige politieke partijen die van digitalisering van het betalingsverkeer een thema maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. 50Plus omdat vooral ouderen er moeite mee hebben en de Piratenpartij om privacyredenen: contant betalen is anoniem. 'Contant geld is een wettig betaalmiddel. De lokale overheid moet het goede voorbeeld geven', vindt Matthijs Pontier, nummer twee op de kandidatenlijst van de Piratenpartij in Amsterdam.