Ook Europese beurzen laten herstel zien na kerstpauze

Een dag van bezinning heeft de beurshandelaren goed gedaan, bleek woensdag in New York, waar de Dow Jones de beste resultaten liet zien in tien jaar. De Amerikaanse beurs sloot maandag nog op een dieptepunt na vier aaneengesloten dagen van koersdalingen.

In Amsterdam noteerde de AEX-index donderdagochtend een plus van 1 procent, in punten 483,11. De MidKap (de koers van middelgrote aandelen) steeg 1,7 procent tot 641,34 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen met 0,9 procent. In Duitsland en Italië lieten de koersen toch een lichte daling zien.

Beurswatchers wijten de Amerikaanse kentering aan de enorme kerstuitgaven van Amerikaanse consumenten – meer dan 850 miljard dollar, in zes jaar tijd tastten Amerikanen niet zo diep in de portemonnee met de kerstdagen. Ook president Trump die zijn houding veranderde richting de Amerikaanse centrale bank de Fed zou hebben bijgedragen aan het koersherstel. De Amerikaanse beurzen waren, in tegenstelling tot de Europese beurzen, alleen op Eerste Kerstdag gesloten.

Het Witte Huis ontkende woensdag dat Trump van plan zou zijn om Jerome Powell, de baas van de Fed, te ontslaan. Trump uit al enige tijd harde kritiek op het beleid van de centrale bank, die stapsgewijs de rente verhoogt. Dit zou een negatief effect op de economie hebben, stelt de president. ‘Het enige probleem dat onze economie heeft is de Fed’, twitterde hij op de dag voor kerst. Op Tweede Kerstdag liet het Witte Huis weten dat Fed-baas Powell niet hoefde te vrezen voor zijn baan. Medewerkers van het Witte Huis zouden proberen om een ontmoeting tussen Trump en Powell te organiseren om de lucht te klaren.