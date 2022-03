Ook ‘diep bedroefd’ Heineken zegt Rusland vaarwel, Carlsberg volgt een paar uur later

Koning Willem-Alexander kijkt toe hoe Vladimir Poetin proost in het Holland Heineken House tijdens de Spelen in Sotsji, 2014. Beeld AFP

Na twintig jaar trekt Heineken, ’s werelds op één na grootste bierbrouwer de deur achter zich dicht in Rusland, en neemt daarbij een verlies van 400 miljoen euro voor lief. Ook Carlsberg maakte maandag bekend te vertrekken.

Daarmee voegen de twee grootste bierbrouwers in Rusland zich in de inmiddels ellenlange rij bedrijven die het land van Tolstoj, Tsjaikovski en Tetris de voorbije maand al dan niet voorgoed vaarwel hebben gezegd, zoals H&M, Ikea, Shell, Apple, Volkswagen en honderden anderen.

Vorige week sloten de Zwitserse snoepgigant Nestlé en de Franse autofabrikant Renault zich nog aan bij de uittocht uit Rusland, nadat de Oekraïense president Zelenski ze in een toespraak de mantel had uitgeveegd.

‘Niet langer houdbaar’

In een verklaring schrijft Heineken maandag ‘geschokt en diep bedroefd’ te zijn door de oorlog in Oekraïne. Heineken is tot de conclusie gekomen dat het hebben van zeven Russische brouwerijen gezien de oorlogssituatie ‘niet langer houdbaar of levensvatbaar’ is. Heineken is actief in Rusland sinds het in 2002 de Sint-Petersburgse brouwerij Bravo overnam.

Op 9 maart had Heineken, dat zo’n 2 procent van zijn omzet uit Rusland haalt, al aangekondigd te zullen stoppen met onder meer het brouwen en verkopen van het Heineken-merk in Rusland. Tegelijkertijd bleef Heineken wel gewoon andere bieren uit zijn omvangrijke portfolio brouwen in Rusland, zoals de lokale biermerken Okhota, Bochkarev en Tri Medvedya.

En die andere bieren zijn goed voor meer dan viervijfde van Heinekens omzet in Rusland, zoals het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money vorige week optekende. ‘Ik zie het als een moedwillige poging de publieke opinie te misleiden’, schreef een teleurgestelde Heineken-manager aan de nieuwswebsite. Daarbij moet worden aangetekend dat Heineken op 9 maart ook al bekend had gemaakt dat het geen aanspraak zou maken op financiële winsten uit zijn Russische activiteiten.

Nu trekt Heineken zich dus alsnog helemaal terug uit Rusland. ‘We hadden gehoopt op een vreedzame uitkomst van de oorlog in Oekraïne’, zegt een Heineken-woordvoerder, gevraagd waarom het toch nog een kleine drie weken duurde voordat de bierbrouwer tot deze beslissing kwam. ‘Maar in plaats daarvan is de oorlog geïntensiveerd.’

Winst

Heineken garandeert dat de salarissen van zijn 1.800 werknemers in Rusland tot eind 2022 worden uitbetaald. Het bedrijf zegt af te zien van enige winst op de verkoop of eigendomsoverdracht van Heinekens Russische brouwerijen, wat Heineken naar eigen zeggen een verlies van zo’n 400 miljoen euro zal opleveren. Om het risico op nationalisatie te beperken, zullen de brouwerijen tot de verkoop een feit is op beperkte schaal blijven doordraaien.

‘We zijn van mening dat dit de beste manier is om het land op een beheerste manier te verlaten en het risico voor onze mensen tot een minimum te beperken, of dat onze zaken van ons worden afgenomen, ten voordele van de staat of hooggeplaatste personen die banden hebben met de Russische regering’, laat Heineken weten. De Russische president Poetin dreigde eerder deze maand met het nationaliseren van westerse bedrijven als zij zich uit Rusland terugtrekken.

Carlsberg

Het vertrek van Heineken verhoogde maandag de druk op concurrent Carlsberg, met een marktaandeel van 27 procent de grootste speler op de Russische biermarkt. ‘Heinekens beslissing maakt de situatie waarschijnlijk niet gemakkelijker voor Carlsberg’, schreef Nordnet-analist Per Hansen.

Enkele uren na het nieuws over Heineken maakte ook Carlsberg bekend Rusland te gaan verlaten. Een gevoelig verlies voor Carlsberg, wiens Russische bezittingen eind vorig jaar nog zo’n 2,5 miljard euro waard waren. ‘Voor Carlsberg is de weerslag van een vertrek veel groter dan voor Heineken, omdat Carlsberg een veel groter deel van zijn omzet uit Rusland haalt dan Heineken’, ziet ABN Amro-analist Robert Jan Vos.

Het Belgische InBev, bekend van onder meer Budweiser, Leffe en Hoegaarden, heeft al aangekondigd te zullen afzien van de winsten uit zijn Russische joint venture met het Turkse Anadolu Efes. Deze joint venture is met 11 brouwerijen en 3.500 werknemers de op één na grootste speler op de Russische biermarkt.