Ook de laatste topman vliegt eruit bij Blokker vanwege 'uiteenlopende verwachtingen'

Blokker oogt als een duiventil sinds Jaap Blokker in 2010 uit de top verdween van het concern dat hij sinds 1976 had geleid. Jaap en Ab samen maakten hun vaders bedrijf groot. Het had de zieke Jaap grote moeite gekost om iemand te vinden die hem bij de holding kon opvolgen. Dat werd Roland Palmer, een neef. Jack Peters had in 2009 al de leiding gekregen over de Blokkerketen.



Beide mannen stapten in 2015 kort na elkaar op. Ook hier werd 'verschillen van inzicht' aangevoerd als reden voor het vertrek. In oktober 2015 trad Rob van Heesen, afkomstig van branchegenoot Hema, aan als directeur van Blokker B.V. Hij stond kennelijk al in de coulissen klaar, zo snel na werd zijn benoeming bekend na het vertrek van Peters. In januari 2016 werd Casper Meijer, ex-Albert Heijn, benoemd tot baas van de Blokker Holding, als opvolger van Palmer.



Maar de twee nieuwe bestuurders waren ook niet voor de eeuwigheid bestemd, zo lijkt het nu. Heesen zou amper twee jaar later alweer zijn biezen pakken: hij ruimde vorig jaar augustus het veld. Meijer nam toen ook de rol van directievoorzitter op zich. Nu blijkt dat hij het slechts enkele maanden langer vol heeft weten te houden aan de top. De breuk is definitief: bleven andere bestuurders na hun vertrek 'beschikbaar' voor het bedrijf, Meijer 'gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging buiten de Blokkerholding'. Zijn functies worden vanaf 1 juli waargenomen door de voorzitter van de raad van commissarissen, Michael Witteveen.