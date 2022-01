Ook buiten de Randstad rijzen huizenprijzen de pan uit, in sommige regio’s zelfs met meer dan 25 procent

Demonstranten bij het Woonprotest in Amsterdam, dat in september vorig jaar meer dan 15.000 deelnemers trok, ageren tegen de krapte op de woningmarkt waar veel jongeren en starters last van hebben. Beeld Joris van Gennip

Dit blijkt uit kwartaalcijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag heeft gepubliceerd. In de laatste drie maanden van 2021 steeg de gemiddelde woningprijs in Nederland met 20,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De gemiddelde woning kost nu 438 duizend euro.

Het aantal te koop staande huizen is met eenderde afgenomen, en er werd een kwart minder verkocht. De NVM spreekt over ‘een zorgelijke vicieuze cirkel’. ‘De doorstroming stokt door te weinig aanbod en de krapte jaagt de prijzen op. Zo groeit de tweedeling tussen woningbezitters en woningzoekers.’

De prijzen stegen het hardst in een aantal regio’s buiten de Randstad. Met als absolute uitschieter Noord-Drenthe, een regio die vier jaar geleden het nieuws haalde als fijnste plek om te wonen. De huizen werden er binnen een jaar maar liefst 28,5 procent duurder. In totaal zijn er zeven regio’s waar de prijzen met meer dan een kwart stegen.

‘We zien dat er in veel van die regio’s meer belangstelling is van mensen uit de Randstad’, zegt de woordvoerder van de NVM. ‘Zowel werkenden als mensen die gepensioneerd zijn zoeken iets meer woonruimte voor hun geld en meer rust. Dat vind je nog in die regio’s.’ Veel werkenden verwachten dat ze ook na corona veel vanuit huis zullen blijven werken, hoort de NVM. ‘En als je niet dagelijks op kantoor hoeft te zijn, weegt de reistijd naar de Randstad eerder op tegen het extra comfort thuis.’

De trek naar de regio betekent overigens niet dat de prijzen in de Randstad zijn gestopt met stijgen. In de gebieden rond de vier grote steden werden woningen nog altijd flink duurder, van 16,8 in de regio Rijnmond tot 21,9 procent in Groot-Amsterdam.

De makelaarsvereniging maakt zich zorgen over de groeiende tweedeling tussen huizenbezitters en mensen die een huis zoeken. ‘Het wijzen en verwijten steekt al de kop op. Senioren worden er op aangesproken dat ze niet willen verhuizen’, schrijft de NVM. ‘Dat is te gemakkelijk. Er is domweg geen passend aanbod voor deze doelgroep.’ Ook het aantal verkochte nieuwbouwwoningen nam afgelopen jaar af, met 19 procent.

De makelaars zijn dan ook blij dat Hugo de Jonge is aangesteld als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij heeft tot taak de vastgelopen markt weer op gang te krijgen. De afgelopen jaren pleitte de NVM, net als veel andere partijen die bij de woningmarkt zijn betrokken, voor zo’n minister die weer de regie voert over de ruimtelijke ordening in Nederland. ‘Makelaars voelen als geen ander hoeveel Nederlanders behoefte hebben aan een meer passende woning. Daarom moeten we ook de nieuwbouw en de doorstroming snel op gang krijgen.’