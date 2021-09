Ook Amerikaanse beurswaakhond start onderzoek naar Activision Blizzard

Sniper in Call of Duty Vanguard van Activision Blizzard Beeld Activision Blizzarrd

In juli werd de maker van spellen als Call of Duty en World of Warcraft al door een Californische overheidsdienst aangeklaagd vanwege een machocultuur op de werkvloer, de ongelijke behandeling van vrouwen en minderheden en omdat personeelszaken onvoldoende met klachten van werknemers deed. Nu moet de ceo, Bobby Kotick, zich met enkele bestuurders tegenover de SEC verantwoorden.

De SEC wil onder meer de verslagen van bestuursvergaderingen inzien, evenals de dossiers van zes voormalige werknemers en ontslagovereenkomsten die eerder dit jaar zijn ondertekend. Ook wil de overheidsinstantie inzicht in gesprekken tussen Kotick en andere bestuurders over klachten over seksuele intimidatie of discriminatie van werknemers.

Activision Blizzard heeft sinds eind juli, toen de Californische overheid als eerste een zaak aanspande, zo'n 17 procent aan beurswaarde verloren. Ook zijn er al meerdere topmannen bij het bedrijf vertrokken. Hoewel de top van het bedrijf de Californische aanklacht aanvankelijk als onzin afdeed, is de top na grootschalig protest onder het personeel van toon veranderd. Het bedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek van de SEC en intern veranderingen door te voeren om van Activision Blizzard een inclusieve werkplek te maken.