Ooit was DSM de trots van Limburg, nu is de gigant in vitamines en enzymen landgenoot van Heidi en Federer

Industriecomplex Chemelot bij Geleen, waar DSM groot werd als chemisch bedrijf. Beeld ANP / Rob Engelaar

Weemoedig? Nee, daar is oud-DSM’er Ger Wagemans (70) te nuchter voor, ondanks de bijna veertig jaar die de Gulpense jurist én voorzitter van de Vereniging van DSM Gepensioneerden op de fabrieks- en kantoorvloeren van de Limburgse multinational bivakkeerde. ‘Maar ik ben wel trots – trots dat het bedrijf elke keer precies op tijd de juiste strategische keuze weet te maken.’

Die keuze is het verzwitsersen van DSM. Vanaf woensdag verhuist de fabrikant van voedingsmiddelen – zoals kweekvleeshamburgers, of dierenvoer dat het methaangehalte in koeienscheten terugdringt – op papier van het Zuid-Limburgse Heerlen naar het Noord-Zwitserse Kaiseraugst. Vanaf dat moment is het voormalige ‘De Nederlandse Staatsmijnen’ juridisch gezien net zo Zwitsers als Heidi, Roger Federer en Wilhelm Tell.

Over de auteur

Jonathan Witteman is economieverslaggever van de Volkskrant en schrijft onder meer over sociale zekerheid, ongelijkheid en technologie.

Zware inspanning

De verhuizing van de gigant in vitamines, enzymen en plantaardige eiwitten is het gevolg van de vorig jaar beklonken fusie met het Zwitserse Firmenich, een van ’s werelds grootste fabrikanten van geur- en smaakstoffen. Bijvoorbeeld van parfums voor Armani (Acqua di Gio) en Calvin Klein (CK One), of van citrusolie in frisdranken, vanille-extracten in toetjes of plantaardige eiwitten in vegaburgers.

En die goede Zwitserse smaak konden ze bij ‘De Nederlandse Staatsmijnen’, zoals het bedrijf ooit heette, eerlijk gezegd wel gebruiken, zei DSM-topman Dimitri de Vreeze vorig jaar over de fusie. Als voorbeeld noemde hij een hersteldrankje dat DSM heeft uitgevonden, waarmee het lichaam sneller op krachten komt na een zware inspanning – denk aan een ziekenhuispatiënt na een operatie, of een wielrenner na een Tour de France-etappe. ‘Hier kunnen we de Nobelprijs mee winnen, zeiden we tegen elkaar’, vertelde de topman.

Helaas had het hersteldrankje één kleine tekortkoming: de smaak. ‘Het smaakt verschrikkelijk vies’, gaf De Vreeze toe. ‘Zelfs ik drink het niet na een flinke fietstocht. Dat product landde dus niet.’ Vandaar de fusie met de Zwitserse smaakmakers. ‘DSM was al goed in gezond’, aldus De Vreeze, ‘en daar komt nu lekker bij.’

Sjieke titel

De verhuizing naar Zwitserland doet vermoeden dat Firmenich DSM heeft overgenomen, maar in werkelijkheid is het eerder andersom, al spreken ze bij DSM liever van een ‘fusie van gelijken’. DSM is met een omzet van 7,5 miljard euro beduidend groter dan Firmenich (4 miljard euro). Het voormalige ‘Koninklijke’ DSM, dat zijn sjieke titel door de fusie moet opgeven, krijgt bijna tweederde van de aandelen van de nieuwe firma.

DSM behoudt een tweede hoofdkantoor in Nederland – nu nog in Heerlen, vanaf volgend jaar in Maastricht – terwijl Delft de thuisbasis zal gaan vormen van de voedings- en drankendivisie van DSM-Firmenich. Een Zwitserse hoofdzetel was echter een harde eis van het 128 jaar oude familiebedrijf Firmenich, waar met Patrick Firmenich nog altijd een familielid de voorzittershamer in handen heeft.

En zo komt er een symbolisch einde aan de Nederlandse geschiedenis van DSM, dat sinds 1902 talloze metamorfoses onderging, van koempels in de Limburgse steenkoolmijnen naar koks in laboratoriumjassen. De voorbije decennia fabriceerde DSM een baaierd van stofjes en materialen, zoals caprolactam voor in tapijten, vezels voor in kogelwerende vesten, of industriële harsen voor de auto-industrie. De laatste onderdelen van de materialentak heeft DSM onlangs verkocht, om zich helemaal op voeding te kunnen concentreren.

Grassprietjes

‘Er zijn genoeg gepensioneerden die met heimwee terugdenken aan het oude DSM uit de materialentijd’, zegt Wagemans. ‘Toen hielden we ons bezig met het maken van autobumpers met kunststoffen die zo licht waren dat een voetganger een aanrijding zou kunnen overleven. Nu is er het nieuwe DSM, waar ik net zo trots op ben.’

Wagemans is niet bang dat er met de verzwitsersing van DSM veel banen zullen verdwijnen uit Limburg. ‘Ik heb begin deze eeuw aan de basis gestaan van het industriecomplex Chemelot bij Geleen. Destijds was alles van DSM, tot de grassprietjes aan toe. Nu is bijna niets meer eigendom van DSM, terwijl de werkgelegenheid op Chemelot alleen maar gegroeid is.’