Onverwacht grote depositovlucht bij First Republic doet bankenangst herleven

Filiaal van First Republic Bank in New York. Beeld Getty Images via AFP

Daarmee is de onrust die de financiële markten een paar weken geleden in zijn greep hield, weer even terug. First Republic Bank moest maandag bekendmaken dat het er slechter voorstaat dan waar analisten op hadden gerekend. Bovendien schiep het weinig vertrouwen bij spaarders en beleggers dat het management van de bank weigerde om bij de presentatie van de kwartaalcijfers vragen van analisten te beantwoorden. Daardoor zat de conference call er al na twaalf minuten op.

First Republic zag in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 72 miljard dollar (65 miljard euro) wegstromen, dat is ruim 40 procent van zijn deposito’s. Eind maart had het nog voor 104,5 miljard dollar op de klantenrekeningen staan, in plaats van de 137 miljard dollar waar analisten op hadden gerekend.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Sluimerende paniek

First Republic kwam in maart in de problemen na de ineenstorting van Silicon Valley Bank. Die techbank had verkeerd gegokt dat de rente lange tijd laag zou blijven. Rekeninghouders vreesden dat de bank daardoor niet iedereen zou kunnen terugbetalen, waarna een bankrun uitbrak en de overheid moest ingrijpen.

Nerveuze spaarders bij andere banken zochten naar mogelijke gelijkenissen, en zagen dat ook First Republic veel klanten had met veel meer geld op de rekening dan de maximale 250 duizend dollar die onder de depositogarantie vallen. Bovendien heeft ook de bank uit San Francisco veel staatspapier op de balans staan die vanwege de opgelopen rente fors aan marktwaarde hebben ingeboet.

De hoge uitstroom wijst erop dat de demarche van verschillende Amerikaanse grootbanken is mislukt. Samen parkeerden zij half maart 30 miljard dollar bij hun concurrent, om zo het signaal te geven dat spaarders daar vertrouwen konden hebben in de financiële gezondheid van hun bank. Zonder deze injectie zou First Republic in het eerste kwartaal meer dan 100 miljard dollar aan deposito’s zijn verloren. Alle banken hebben er belang bij om sluimerende paniek te bestrijden, aangezien die plots als een steekvlam kan overslaan.

Personeel ontslaan

Volgens First Republic is het weglekken van spaargeld eind maart afgenomen. De afgelopen maand zou de uitstroom beperkt zijn gebleven tot 1,7 procent. Beleggers konden de cijfers allesbehalve smaken, en stuurden het aandeel van First Republic dinsdag 29 procent lager. Daarmee noteert de koers meer dan 90 procent lager dan een jaar geleden. In de S&P 500 met de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS deed geen enkel aandeel het slechter.

First Republic wil het tij keren door tot een kwart van zijn personeel te ontslaan, de uitstaande leningen af te bouwen, en te beknibbelen op niet-essentiële activiteiten. Bestuurders van de bank gaven maandag aan dat ook een verkoop van de volledige bank tot de strategische opties behoort. De interesse van potentiële kopers zou evenwel laag zijn, precies vanwege de grote ongerealiseerde verliezen op de balans.

De winstgevendheid van First Republic is door alle perikelen hard gedaald. De winst kwam het afgelopen kwartaal met 269 miljoen dollar eenderde lager uit dan een jaar eerder. Het zicht op beterschap is troebel. Door de uitstroom van spaargelden, is het risicoprofiel van de bank flink gestegen, wat betekent dat het duurder is om zelf financiering te vinden. David Chiaverini, een analist bij Wedbush Securities, voorspelt dat het bedrijf de komende jaren operationele verliezen zal lijden.