Ons huizenvermogen is als een moeilijke Afrikaanse munt: wispelturig, maar niet waardeloos

Het economische humeur van Nederland staat of valt met de huizenprijzen. Dalen die, blijkt uit onderzoeken, dan houden huishoudens de hand op de knip. Gaan ze omhoog, zoals nu het geval is, dan voelen mensen zich rijker.

Dat geldt blijkbaar niet voor veel abonnees van deze krant. Vorige week schreef ik dat ik door de gekte op de woningmarkt meer verdien aan mijn woning dan met hard werken. Maar valt dat wel met elkaar te vergelijken? Huiseigenaren kunnen niks met hun ‘winst’, werd er opgemerkt. Door de ­recordprijzen zijn ze juist meer kwijt aan onroerendezaak­belasting (ozb) en eigenwoningforfait. ‘Ik ben benieuwd naar de volgende column van Koen’, merkte een lezer op. ‘Daarin gaat hij met twee bakstenen van zijn huis naar de supermarkt om inkopen te doen.’

Touché.

Laten we dat ‘stenen vermogen’ eens nader bekijken. We noemen het de BrickCoin (blijkt al te bestaan, ontdekte ik achteraf, maar daar trekken we ons even niks van aan). Is deze valuta waardeloos?

In mijn eigen omgeving heb ik het afgelopen jaar zeker drie situaties meegemaakt waarin dat allerminst het geval is. Nummer één: een huizenbezitter, laten we hem Henk noemen, wil verhuizen. Natuurlijk is die andere woning ook duurder geworden. Maar stenen vermogen bestaat naast overwaarde ook uit aflossing. Belastingvrij gespaard nog wel – een privilege dat huurders niet hebben. Door hun veel hogere maandlasten (geen hypotheekrenteaftrek) kunnen die sowieso minder geld opzij leggen. In de strijd om het felbegeerde huis leggen ze het daarom af tegen Henk.

Ten tweede: scheiden. Ook dan is de overwaarde plotseling verre van fictief. Met behulp hiervan kan Henks vrouw Tineke er een kleinere woning bij kopen. Het maakt het verschil tussen een frisse herstart en intrekken bij je ouders – of onder een brug.

Ten derde: Henk en Tineke gaan dood. Hun dochter Samira verkoopt beide huizen. Dat levert haar tonnen op. Echt geld. Waarmee zij op haar beurt kan instappen op de woningmarkt om vermogen op te bouwen.

Dus wat voor munt is die BrickCoin? Ze is niet geaccepteerd in het dagelijkse economisch verkeer. Naar de supermarkt gaan met mijn stenen heeft inderdaad weinig zin. Er zijn zogenoemde ‘verzilverhypotheken’, maar ik kan mijn BrickCoins niet elk moment inwisselen voor harde euro’s. Op de korte termijn fluctueert de waarde bovendien, afhankelijk als deze munt is van het sentiment op de woningmarkt.

Op de lange termijn zijn BrickCoins niettemin deflatoir. Ze worden steeds meer waard. Ook handig: ze zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Maar bovenal kunnen de bezitters van deze valuta ze op cruciale momenten in het leven – verhuizing, scheiding, overlijden – inzetten voor een nieuw begin.

Al met al doet de BrickCoin denken aan een moeilijkere Afrikaanse munt. Of een investering die je niet zomaar te gelde kunt maken, zoals een belang in een bedrijf. Dat is anders dan de harde euro’s van mijn salaris of uw pensioen. Maar niks waard? Een last? Toch gek dat Nederlanders dan niet massaal hun bakstenen BrickCoins dumpen om te gaan huren.