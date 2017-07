Onrust binnen ABN Amro na duur uitstapje commissarissen naar voetbalfinale

Twee commissarissen van ABN Amro hebben in mei gebruikgemaakt van het aanbod van de bank om met hun kinderen de Europa Leaguefinale tussen Ajax en Manchester United in Stockholm te bezoeken. Aanvankelijk mochten hun kinderen gratis mee, volgens de bank als beloning voor het vele overwerk van de commissarissen in de avonduren en weekeinden. Inmiddels heeft ABN Amro besloten dat de commissarissen dat geld alsnog moeten terugbetalen.



'De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat deze geste ook anders geïnterpreteerd kan worden en is ervoor gekozen om ook zelf voor de kinderen te betalen', laat ABN Amro weten aan de Volkskrant, die onderzoek deed naar de voetbalreis. De bank, voor 63 procent in handen van de staat, is bezig met een grote reorganisatie, waarbij duizenden banen verloren gaan.



ABN Amro wil niet zeggen wat de trip de commissarissen heeft gekost en wat de bank aanvankelijk kwijt was voor de kinderen van de commissarissen: 'Daarover treden we niet in detail.' Ook wil de bank niet zeggen of de commissarissen het geld al hebben teruggestort.