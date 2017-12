Onrust bij de KLM: ook de piloten bereiden acties voor

De piloten zijn niet de enigen die zich roeren bij de KLM. Vakbond FNV kondigde eerder aan dat een deel van het cabinepersoneel op maandag 8 januari voor 24 uur het werk neerlegt. Daardoor zullen volgens de vakbond die dag minder of mogelijk zelfs geen KLM-vluchten vertrekken vanaf Schiphol. Met die actie protesteertde bond tegen het besluit van de luchtvaartmaatschappij, ruim een jaar geleden, om op een deel van de verre vluchten met een steward of stewardess minder te vliegen. Bovendien werd een eindbod van KLM voor een nieuwe cao door 80 procent van de leden afgewezen.



Of de stakingen in januari doorgaan, is nog niet duidelijk. Mogelijk worden ze verboden door de rechter. De grootste cabinevakbond, VNC, is nog in gesprek met KLM over een nieuwe cao. Deze gesprekken worden begin januari hervat.