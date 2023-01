Online platform en start-up Frank: een varken met lippenstift op blijft een varken

Beeld Getty Images

Een van de betere uitdrukkingen in de wereld van de haute finance is putting lipstick on a pig. Je ziet het vaak bij een beursgang, wanneer zakenbankiers er alles aan doen om het desbetreffende bedrijf zo veelbelovend mogelijk voor te stellen.

Op zich is enige scepsis gepast bij élke beursgang. Bedrijven trekken doorgaans naar de beurs wanneer de waarderingen daar hoog zijn, en beleggers enthousiast en mogelijk minder kritisch. Meer vraag naar aandelen betekent dan een hogere prijs, en dus meer centen in het bakje.

Er zijn nog andere gelegenheden waarbij ondernemingen zich graag mooier voordoen dan ze zijn. Om financiering door durfinvesteerders aan te trekken bijvoorbeeld, of om zich te presenteren als een aantrekkelijke kandidaat voor een overname.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

In die laatste categorie valt Frank, een online platform dat in de Verenigde Staten studenten aan leningen helpt. In 2021 telde de Amerikaanse bank JPMorgan Chase 175 miljoen dollar (161 miljoen euro) neer om de start-up in te lijven. Het idee daarachter was simpel: bouw een relatie op met jonge klanten zodat ze ook klant blijven als ze later een hypotheek nodig hebben, of een vermogensadviseur.

Héél veel lipstick

Het probleem? Frank had gezegd 4,25 miljoen gebruikers te hebben. In werkelijkheid zijn het er waarschijnlijk minder dan 300 duizend. Een varkentje dus met héél veel lipstick.

JPMorgan heeft ondertussen een proces aangespannen tegen Charlie Javice, de dertigjarige oprichter van Frank. De aantijgingen zijn niet voor de poes. Volgens de bank heeft de Javice een hoogleraar statistiek ingehuurd om valse gebruikersprofielen aan te maken, en heeft ze van marketingbedrijven lijsten met gegevens van miljoenen echte studenten gekocht (met weinig nuttige informatie).

Charlie Javice oprichter en ceo van online platform Frank. Beeld Charlie Javice LinkedIN

Dat eerste zou haar 18 duizend dollar hebben gekost, het tweede 175 duizend. Een habbekrats in vergelijking met de 26 miljoen dollar die Javice en ‘chief growth officer’ Olivier Amar samen hebben verdiend aan de verkoop van hun varkentje.

JPMorgan zegt dat het bedrog aan het licht kwam toen meer dan 70 procent van de mails die zijn uitgestuurd naar Frank-klanten niet konden worden afgeleverd. Van de 400 duizend geadresseerden die het voorstel kregen om een rekening te openen bij JPMorgan, klikten er welgeteld 103 door naar de website van Frank.

De wereld redden

Javice, die al in november vorig jaar is ontslagen, wordt al in één adem genoemd met dubieuze figuren zoals Theranos-oprichter Elizabeth Holmes en FTX-oprichter Sam Bankman-Fried. Grootspraak als dat het haar doel was om ‘de wereld te redden, en niets minder’ draagt bij aan die vergelijking.

Zelf ontkent Javice dat er iets loos is. Volgens haar zocht JPMorgan naar een excuus om het abrupte ontslag te verklaren. In werkelijkheid zou de bank te laat hebben beseft dat de Amerikaanse privacywetgeving niet toelaat om de nieuw verworven data ten gelde te maken. Daarom is ze op haar beurt een rechtszaak begonnen tegen JPMorgan om haar juridische kosten vergoed te krijgen.

Toch is de bewijslast die JPMorgan heeft vergaard vernietigend. Op pagina 5 van de aanklacht staat een hilarische passage. De bank citeert er uit mails tussen de datawetenschapper en Javice.

‘Moet ik adressen verzinnen’, vraagt die eerste. Waarop Javice antwoordt: ‘Ik wil niet dat er een straat in belandt die niet bestaat in die staat.’ De datawetenschapper: ‘’Echte adressen’ zijn misschien niet te doen. Opnieuw Javice: ‘Als we geen echte adressen kunnen doen, wat is dan het beste alternatief?’ Verder toont ze zich ook bezorgd dat iemand met het blote oog zal kunnen zien dat het gaat om ‘valse e-mailadressen’.

Kat in de zak

Hoe kan het dat JPMorgan zo'n kat in een zak kocht? Hopelijk wordt die vraag in de loop van de rechtszaak beantwoord. Waarom vond voorafgaand geen degelijk onderzoek plaats naar de wankele businesscase van Frank, en de kundigheid van mensen die erachter schuil gingen?

De profielen die de afgelopen weken zijn verschenen over Javice leveren in elk geval een berg alarmsignalen op, zoals leugens, overdrijving en misleiding, die vaak met niet al te veel moeite te achterhalen waren geweest.

Maar misschien wel de opmerkelijkste anekdote heeft met kundigheid te maken. In 2017 schreef Javice een opiniestuk voor The New York Times, getiteld ‘De acht meest verwarrende dingen rond de gratis aanvraag van federale studentenhulp’.

Er stonden zoveel fouten in dat er onder het stuk een correctie moest komen die acht zinnen lang was.