Ongelukkige uitspraak over Credit Suisse kost voorzitter van Saudi National Bank de kop

Het hoofdkantoor van Credit Suisse in Zürich. Beeld Jelle Krings voor de Volkskrant

Neem een geweer, richt het op je voet, en haal de trekker over. Die pijnlijke fout kostte Ammar al-Khudairy niet alleen zijn spreekwoordelijke voet, maar ook zijn baan. Hij is afgetreden als voorzitter van Saudi National Bank (SNB), ‘omwille van persoonlijke redenen’.

SNB is met 9,9 procent van de aandelen de grootste belegger in Credit Suisse. Al-Khudairy ontketende twee weken geleden een bankrun bij Credit Suisse met zijn antwoord op de vraag of SNB bereid was extra geld te pompen in de Zwitserse bank, mocht dat nodig zijn: ‘Absoluut niet.’ In die afwijzende reactie zagen spaarders en beleggers een bevestiging van hun vermoeden dat Credit Suisse er erg slecht voor stond.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Mocht er een handboek ‘Kalmeer spaarders en beleggers’ bestaan, dan zou de eerste les zijn: straal vertrouwen uit. Bijvoorbeeld door in zo’n situatie te antwoorden: ‘Er zijn jammer genoeg allerhande regels die het heel lastig maken voor ons om meer dan 10 procent van één onderneming te bezitten. Maar we hebben al zoveel geld in Credit Suisse gestopt omdat we geloven in de bank. En in de herstructureringsplannen van het management, die nu al resultaten opleveren.’

Te laat

Na de ongelukkige uitspraak van Al-Kudairy gingen zowel obligaties als aandelen van de bank in de ramsj. Een paar dagen later probeerde Al-Khudairy alsnog om beleggers te kalmeren. De paniek rond Credit Suisse was ‘totaal onterecht’, zei hij op televisiezender CNBC. Maar tegen die tijd was het kalf al verdronken. Kort daarna kwam de Zwitserse overheid in het geweer om Credit Suisse in de armen te drijven van rivaal UBS.

Daardoor is van de investering van 1,4 miljard euro die SNB vorig jaar in Credit Suisse deed, minder dan 400 miljoen euro over. Nu moet Al-Khudairy dat dramatisch verlopen interview op Bloomberg TV bezuren. ‘De voorzitter van de SNB was het slachtoffer van het geven van zijn eerlijke mening, op zo’n gespannen moment voor Credit Suisse’, verklaart financieel expert Mohammed Ali Yasin.

Dat is hoogst opmerkelijk voor iemand met zo’n lange staat van dienst in de financiële sector als Al-Khudairy. Eerder in zijn loopbaan was Al-Khudairy onder meer voorzitter van de Saoedische afdelingen van Goldman Sachs en Morgan Stanley. In 2021 werd hij voorzitter van de toen opgerichte SNB, dat voor 37 procent in handen is van het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië.