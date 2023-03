Ongelijkheid kan echt wel omlaag via de arbeidsmarkt

In Eigentijdse ongelijkheid, het rapport dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze week publiceerde, onderscheiden de onderzoekers op basis van vier soorten menselijk kapitaal zeven ‘klassen’ Nederlanders. Dat is mooi analytisch werk, maar de beleidsaanbevelingen laten nogal te wensen over.

Eerst de analyse. Het SCP onderscheid vier deelsoorten van het menselijk kapitaal. Economisch kapitaal (inkomen, vermogen, opleiding, arbeidsmarktpositie), sociaal kapitaal (netwerk, oftewel: wie ken je?), cultureel kapitaal (bij wie hoor je?) en persoonlijk kapitaal (gezondheid, maar ook schoonheid). De verdeling over de bevolking van elk van deze vier deelkapitalen verschilt, en als je die vier verdelingen vervolgens samenbrengt ontstaan die zeven ‘klassen’.

Abstract? Ik geef een voorbeeld. De bofkonten-klasse, door het SCP de ‘werkende bovenlaag’ genoemd, telt bijna 20 procent van de volwassen bevolking. Op drie van vier kapitaal soorten scoren ze de eerste plaats; op de laatste soort kapitaal een goede tweede plaats. Men heeft (goedbetaald) werk en is relatief vaak (succesvol) zzp’er. Gemiddeld is de groep 43 jaar oud. Men is dik tevreden met het leven (een score van 8,1 uit 10). En slechts 10 procent van de bofkonten vindt dat het ‘met Nederland de verkeerde kant op gaat’. Toch (of juist) zijn de leden van deze klasse gemotiveerd om bij verkiezingen te gaan stemmen (slechts 8 procent overweegt dat niet te doen), en in het stemhokje gaat het rode potlood dan vaak in de richting van VVD, D66 en GroenLinks.

Je ziet ze voor je toch? Dat geldt ook voor die andere zes groepen.

Het SCP stelt dat de samenstelling van deze groepen ‘hardnekkig’ is en dat de ‘structurele ongelijkheid’ tussen de groepen ‘aanzienlijk’ is. De onderzoekers typeren dit als een ‘niet te onderschatten maatschappelijke kwestie’ die ‘het beleid ter hand zou moeten nemen’. Tot zover, zou ik denken, alles akkoord.

Maar als het SCP vervolgens overgaat tot het bespreken van beleid ‘dat ter hand moet worden genomen’ gaat er naar mijn idee toch iets mis. Ik beperk me tot de belangrijkste kwestie. De onderzoekers zijn kritisch over het aanpakken van ongelijkheid via een economische benadering. ‘Hulpbronverschillen verdwijnen niet automatisch als men draait aan de voor de hand liggende ‘knoppen’ van het economisch kapitaal: gelijke kansen in het onderwijs bevorderen, tegenstellingen op de arbeidsmarkt verkleinen, al te grote inkomens- en vermogensverschillen bestrijden.’ Het SCP vindt dit ‘minder kansrijke handelingsrichtingen voor de overheid’.

Deze stellingname van het SCP berust op een denkfout. Dat de ‘economische benadering’ op zichzelf genomen onvoldoende is om de structurele ongelijkheid uit te bannen, wil natuurlijk níét zeggen dat die daarom zinloos is. Nederland doet er verstandig aan wel in te zetten op kansengelijkheid in het onderwijs, wel op het verkleinen van tegenstellingen op de arbeidsmarkt, en wel op het verkleinen van inkomens-en vermogensverschillen. En de overheid doet er daarnaast verstandig aan aanvullend beleid te voeren gericht op de andere drie vormen van kapitaal.

Vergelijk het met de bouw van een huis. Het bouwen van vier muren is onvoldoende om het binnen droog te houden als het regent. Er moet nog een dak op namelijk. De stellingname van de SCP-onderzoekers is: laat die muren maar zitten. Ik zeg: vergeet niet een dak te plaatsen.

Vooral de groep ‘onzekere werkenden’, 1,4 miljoen mensen groot volgens het SCP, kan morgen al profiteren van de hervorming van de arbeidsmarkt waar minister Van Gennip maar niet mee opschiet. Toch maar eens vaart maken, zou ik denken.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? E-mail: frank@argumentenfabriek.nl