Onderzoeksraad: Tesla deels verantwoordelijk voor dodelijk ongeluk met zelfsturende auto

Onvoldoende maatregelen

Tesla staat het de gebruiker toe het systeem te gebruiken buiten de omgeving waarvoor het is bedoeld NTSB-voorzitter Robert Sumwalt

Bezitters van een Tesla die Autopilot willen gebruiken, moeten eerst verklaren dat ze begrijpen dat het systeem alleen onder strikte voorwaarden veilig is (feitelijk alleen op snelwegen met ongelijkvloerse kruisingen en bij goed zicht). Ook tijdens het rijden geeft het systeem waarschuwingen als een bestuurder zijn handen niet aan het stuur heeft.



Na het ongeval heeft Tesla de tijd dat het stuur losgelaten kan worden verkort en schakelt het systeem na drie waarschuwingen uit. De NTSB acht deze maatregelen onvoldoende. 'Tesla staat het de gebruiker toe het systeem te gebruiken buiten de omgeving waarvoor het is bedoeld', zei voorzitter Robert Sumwalt. Het gevolg was een botsing 'die nooit had mogen gebeuren'.



De aanbevelingen om beter toe te zien op het correct gebruik van dergelijke systemen, gelden ook voor andere automakers, aldus de NTSB. Het probleem betreft volgens Sumwalt de gehele industrie, die in een race is verwikkeld naar de zelfrijdende auto. Een van de mogelijke maatregelen is het verplicht invoeren van zelfrijdende systemen die alleen ingeschakeld kunnen worden als gps-data bevestigen dat de auto zich op een geschikte snelweg bevindt.