Onderzoek: Vlees wordt in supermarkt 25 tot 53 procent te goedkoop verkocht

Dit is de conclusie van adviesbureau CE Delft in het vandaag verschenen rapport De echte prijs van vlees. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de organisatie Natuur & Milieu. Voor rundvlees zouden consumenten volgens de onderzoekers gemiddeld 40 procent bovenop de winkelprijs moeten betalen. Kip zou ruim een kwart duurder moeten zijn wanneer de externe kosten niet - zoals nu - worden betaald door de de belastingbetaler.



Het houden van dieren voor hun vlees is slecht voor het klimaat en het milieu, omdat hiervoor grote hoeveelheden eiwitrijk veevoer, land en water nodig zijn. Bovendien stoten boerderijdieren veel broeikasgassen uit. Het grootste probleem is volgens CE Delft de milieuschade door mest. Via de uitwerpselen van het vee worden water en lucht vervuild met fosfaat en stikstof (vooral ammoniak).



Landbouwminister Carola Schouten zei begin dit jaar te gaan onderzoeken hoe externe kosten door de overheid kunnen worden verlaagd. Volgende week maakt ze bekend welk voedselbeleid ze wil voeren.