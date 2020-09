Onderzoek: kernenergie hoeft niet duurder te zijn dan wind- of zonnestroom

De kerncentrale van Borssele. Beeld ANP

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die opdracht tot de studie naar de haalbaarheid van kernenergie had gegeven, stelt op basis van dit rapport dat kernenergie betaalbaar blijkt: het is volgens hem ‘een van de kosteneffectieve opties’ voor CO 2 -vrije elektriciteit na 2030. Hij laat de Tweede Kamer weten nog dit jaar met een marktverkenning te komen. Hij gaat stroomproducenten vragen naar hun belangstelling voor het bouwen van kerncentrales, en hij gaat op zoek naar regio’s die een kerncentrale willen herbergen.

Tot nu toe was het algemene beeld dat kernenergie, althans uit nieuwe kerncentrales, stukken duurder is dan stroom uit wind- of zonneparken. Maar volgens Enco kan dat kostenverschil verdwijnen als aan twee voorwaarden wordt voldaan. In de eerste plaats moet Nederland niet zomaar een kerncentrale laten ontwerpen en bouwen, maar een type dat in serie wordt gebouwd. Alleen dan blijven de kosten binnen de perken.

In de tweede plaats moet de verrekening van de aansluitkosten worden meegewogen. Aansluitkosten voor wind- en zonneparken komen voor de rekening van netbeheerders. Dat is ook het geval met de aansluitkosten voor kolen-, gas- en kerncentrales, maar het aansluiten van één energiecentrale is veel goedkoper dan het aansluiten van grote aantallen zonne- en windparken. Een groot deel van de investeringen die netbeheerders moeten doen in het kader van de energietransitie, is nodig voor de aansluiting van zonneparken.

Grote voordelen

Kerncentrales hebben volgens Enco, en ook volgens de samenvatting van het rapport dat minister Wiebes vandaag naar de Tweede Kamer stuurde, nog twee grote voordelen. Kernenergie is, ook volgens het internationale klimatologenpanel IPCC, nagenoeg onvermijdelijk als de wereld de doelen van Parijs wil halen. Het internationaal energieagentschap IEA waarschuwde eerder al dat het uitblijven van plannen voor nieuwe kerncentrales de doelen van Parijs vrijwel onhaalbaar maakt.

Het tweede grote voordeel van kernenergie is dat het ruimschoots de veiligste vorm van energie is, in termen van geregistreerde slachtoffers. Weliswaar heeft kernenergie een paar grote rampen op zijn geweten, maar alleen bij de ramp in Tsjernobyl in Oekraïne vielen dodelijke slachtoffers. Overigens werden er wel grote gebieden nagenoeg onbruikbaar; niet alleen bij Tsjernobyl, ook bij het Japanse Fukushima.

Beginnen in 2025

De VVD liep al vooruit op het rapport van Enco. Tegen het AD zei Kamerlid Mark Harbers dat de VVD drie tot tien kerncentrales in Nederland wil, en met de bouw wil beginnen in 2025.

Tot nu toe heeft kernenergie een matige reputatie. De milieubeweging is er faliekant tegen, omdat de centrales kernafval produceren dat duizenden jaren radioactief blijft en moet worden opgeborgen.

Ook de stroomproducenten zitten er niet echt op te wachten. Kerncentrales bewijzen keer op keer veel duurder uit te pakken dan verwacht. Zo is de Britse centrale Hinkley Point berucht; de stroomprijs van deze centrale wordt drie keer zo hoog als de marktprijs. De meeste centrales die in het Westen worden gebouwd, worden ettelijke keren zo duur als begroot, en de bouw duurt ettelijke keren langer.