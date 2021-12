Onderzoek: gendergelijkheid kan de economie jaarlijks 10,8 miljard euro opleveren

Jonge moeders in Nijmegen. Beeld Marcel van den Bergh

In opdracht van ABN Amro onderzocht SEO hoe Nederland ervoor zou hebben gestaan als mannen en vrouwen het afgelopen decennium hun arbeidsuren evenredig zouden hebben verdeeld. In dat geval zou het bbp jaarlijks met 10,8 miljard zijn gegroeid.

De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt staat al jaren ter discussie. Hoewel hun arbeidsparticipatie relatief hoog is, wordt nergens in Europa zo veel in deeltijd gewerkt als in Nederland. Waar mannen in de beroepsbevolking volgens het SEO-onderzoek gemiddeld 33 uur per week werken, doen vrouwen dat 20,7 uur. Daartegenover staat dat vrouwen 27,5 uur besteden aan onbetaalde arbeid, zoals de zorg voor kinderen en het huishouden, en mannen 17,4 uur.

In de door SEO gesimuleerde situatie zouden mannen en vrouwen per week 26,9 uur besteden aan betaald werk, en 22,5 aan onbetaald werk. Deze herverdeling zou invloed hebben op het uurloon, aangezien deeltijdwerkers, nu vooral vrouwen, gemiddeld 6 procent minder per uur verdienen. Het uurloon van vrouwen zou met 0,58 cent per uur toenemen, dat van mannen zou met 0,65 cent afnemen.

Van de vrouwen zou dan 13 procentpunt meer financieel zelfstandig zijn terwijl het aandeel mannen dat op eigen salaris zou kunnen rondkomen met 6 procentpunt afneemt. Onder de streep zou volgens SEO het nationaal inkomen toenemen omdat mannen en vrouwen andere talenten naar de werkvloer brengen en elkaar in efficiëntie zouden aanvullen.