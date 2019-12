Ondernemingskamer gelast onderzoek naar wanbeleid bij eigenaar kinderdagverblijven Estro

Beeld ANP

De Ondernemingskamer zal twee onderzoekers aanwijzen. Hoe lang het onderzoek kan duren, is niet te zeggen. Het komt er op verzoek van de curator van Estro, Wouter Jongepier. Jongepier wil niet zeggen of het onderzoek een aanloop is naar het indienen van schadeclaims tegen de bestuurders van Estro destijds. ‘Daar kan ik nu niets over zeggen. Dat is allemaal afhankelijk van wat dat onderzoek gaat opleveren.’

Estro werd in 2010 overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Providence voor 450 miljoen euro. Het onderzoek zal zich richten op de periode 2009 en 2010. Volgens de Ondernemingskamer is er ‘gegronde reden te twijfelen aan een juist beleid’ bij Estro tijdens die overname.

Providence verandert niet alleen de naam van de crèche-keten, die vanaf dat moment Estro heet, maar verandert ook de financiële situatie van het bedrijf. De complete koopsom van 450 miljoen euro komt bij Estro op de balans te staan, als schuld. Het onderzoek zal zich richten op de vraag of de bestuurders van destijds Catalpa wel juist hebben gehandeld door in te stemmen met deze grote schuld. Volgens de Ondernemingskamer zijn er aanwijzingen dat bestuurders die hiermee akkoord gingen, daar een groot financieel belang bij hadden. Zo kreeg Peter Peters, destijds bestuursvoorzitter van Estro, dankzij de overname een bonus van 7,5 miljoen euro. Andere bestuurders kregen lagere bedragen, maar ‘hun persoonlijke belangen bij de overname waren zodanig substantieel dat betwijfeld kan worden of zij zich uitsluitend door het vennootschappelijk belang hebben laten leiden bij de keuzes die zij hebben gemaakt.’

Tot 2013 konden alleen aandeelhouders bij de Ondernemingskamer vragen om een enquête naar wanbeleid. Sinds 2013 biedt de wet die mogelijkheid ook aan curatoren. Jongepier is de eerste die van dat recht gebruik maakt.

Toen Estro failliet ging, had het 380 vestigingen, en 3600 personeelsleden. Bij de doorstart naar Smallsteps konden 130 vestigingen en duizend werknemers niet mee. Overigens waren de eigenaren van het doorgestartte Smallsteps deels de zelfde als van het failliete bedrijf Estro.