Ondernemers na de persconferentie: ‘Wij vechten om te overleven terwijl grote bedrijven er zo doorheen fietsen’

Wie: Ingrid Hobbelen Wat: eigenaar winkel in designsouvenirs Waar: Amsterdam Zag Sail als haar reddingsboei en staat sinds gisteren in de overlevingsstand

Tienduizend mokken met het Sail-logo erop – Ingrid Hobbelen stond dinsdag op het punt ze te bestellen. Maar de twijfel knaagde al, er waren immers steeds meer signalen dat ook dit evenement niet zou doorgaan. Voor Hobbelen, eigenaar van een winkel in designsouvenirs bij de Amsterdamse Passagiersterminal, had Sail haar door deze crisis kunnen slepen. Twee miljoen mensen komen doorgaans af op het vijfjaarlijkse evenement, en die zouden in augustus allemaal langs haar winkel slenteren. De extra omzet zou het gat dat het coronavirus dit voorjaar in haar verkopen sloeg, kunnen dichten.

‘Toen Rutte in zijn persconferentie zei dat alle evenementen tot september worden afgelast, wist ik dat ook Sail niet zou doorgaan’, zegt ze. Woensdag werd die vrees bevestigd. Dat betekent na een verloren voorjaar en zomer, vermoedelijk ook een verloren najaar. De winter is altijd al stil. In feite moet ze dus van afgelopen winter tot volgend voorjaar zonder noemenswaardige klandizie zien te overleven. ‘Dat gaat niet lukken van de 4.000 euro noodsteun’, telt Hobbelen haar knopen. Van het noodkrediet dat ze vier weken geleden bij de bank heeft aangevraagd, heeft ze nog niks gehoord, net als veel collega’s. ‘In de e-mail die ze na de aanvraag stuurden, stond: bel ons niet, wij nemen contact op.’

Afwachten dus. Maar zelfs als ze de lening krijgt, is het de vraag of het veel helpt. ‘Dat geld moet toch ook weer terugbetaald en ik weet niet of in 2021 het toerisme wel weer op gang komt.’

Ze is niet de enige voor wie dit dilemma speelt. Hobbelen spreekt veel horeca-ondernemers, evenementenbureaus en cateraars die het water inmiddels aan de lippen staat en die moeten besluiten of ze doorgaan of de zaak sluiten. ‘De overheid moet nu duidelijkheid geven of ze de sector op langere termijn blijft stimuleren. Want met deze eerste regeling gaat een groot deel het niet redden.’

Hobbelen maakt nu plannen hoe ze haar kosten zo veel mogelijk kan terugdringen. Een van de opties is haar winkel Thinking of Holland een jaar in winterslaap te brengen en zo veel mogelijk via de webshop te verkopen. ‘Maar dat levert een fractie van de normale omzet op’, verzucht ze. De Sail-mokken gaan in elk geval de webshop in. ‘Die worden vast collectors items.’

Wie: Cor Holtackers en Rinke van ‘t Holt Wat: Eigenaars restaurant annex winkel Het Lokaal Waar: Amersfoort



Verloren 60 procent van hun omzet wegens sluiting van het restaurant

Liever de zekerheid van ellende dan de ellende van onzekerheid, dat adagium lijkt sinds woensdag wel op te gaan voor ondernemers Cor Holtackers en Rinke van ‘t Holt. Waar ze eerst nog hoop koesterden dat het deze zomer wel goed zou komen met hun restaurant, weten ze het nu zeker: 2020 wordt een zwaar jaar. En gek genoeg is dat een opluchting. Nu ze weten dat hun restaurant in ieder geval tot eind mei dicht moet blijven, kunnen ze zich richten op kostenbesparing voor de lange termijn.

Omdat de ondernemers naast hun restaurant een goedlopende winkel hebben, komen ze niet in aanmerking voor overheidssteun. ‘Het steekt wel’, vindt Holtackers. ‘Wij vechten om te overleven terwijl grote bedrijven als Booking.com en KLM er zo makkelijk doorheen fietsen.’ Toch proberen ze zich niet te veel te laten afleiden door de waan van de dag. Ze hebben voorlopig wel wat anders aan hun hoofd.

Wie: Berenice van Leer



Wat: Freelance zangeres



Waar: Amsterdam



Verloor haar volledige inkomen door geannuleerde optredens

‘Misschien was dit het wel’, die gedachte bekroop zangeres Berenice van Leer deze week. Twintig jaar lang reisde ze de wereld over om op te treden. Pauze voor vakanties nam ze nauwelijks. En nu, ineens, stond ze met zeeën van tijd haar Amsterdamse balkon schoon te schrobben. Met een bijstandsuitkering (Tozo, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers ) op zak, want de 1.052 euro en 32 cent is begin deze maand overgemaakt. Als Van Leer straks haar huur heeft betaald is daar nog honderd euro van over.

Nu duidelijk is dat ze in ieder geval tot september niet kan optreden, denkt de zangeres na over wat ze wél kan doen om extra inkomen te genereren. ‘Vorige week heb ik een livestream gedaan. Dat was heel leuk maar het leverde niets op.’ Dus kijkt ze verder, naar bezorging voor Picnic en zelfs de opleiding tot boswachter. ‘Ik merk dat ik goed ben in aanpassen. Natuurlijk doet het doet pijn dat ik de wereld niet meer over kan, maar het is toch allang gaaf dat ik het heb kunnen doen.’

