Ondernemer op drie fronten in de geest van Steve Jobs

Ed Bindels in de Amac Store in het oude postkantoor aan de Oudegracht in Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het is zijn missie om mensen blij te maken, zegt de Utrechtse zakenman Ed Bindels. Als eigenaar van vijftig Amac-winkels met producten van Apple wil hij een nieuw Apple-museum openen, maar Bindels beheert tevens een restaurant en is mede-eigenaar en dj van nachtclub Club Basis in Utrecht. Hij toont tijdens een tour door de stad indirect drie kanten van zijn persoonlijkheid.

Op de eerste verdieping in The Wall in Utrecht langs de A2 moet het grootste Apple-museum komen met vijfduizend objecten. Voorlopig liggen de oude computers nog opgeslagen in het magazijn in de binnenstad, het vroegere hoofdkantoor van Amac. Een medewerker toont een portable Macintosh uit 1989, een klassiek bakbeest met een loodaccu. Trots laat Bindels de eerste muis zien en een in Hongkong nagemaakte versie van de Apple 1. ‘Inclusief de cassettes.’

Kind in een elektronicawinkel

Bindels (59) nam de collectie over van het Apple Museum Nederland uit Westerbork, dat de deuren sloot vanwege de coronacrisis. Bindels wil meer dan een tentoonstelling, het nieuwe museum moet het verhaal vertellen over de geschiedenis van Apple. ‘En indirect mijn leven, want Apple loopt er als een rode draad doorheen.’

Bindels ontdekte laatst een oude tekening van zichzelf, hij schetste een kind in een elektronicawinkel. Die droom bleek het fundament onder zijn huidige imperium. ‘Personal computers waren er nog niet, ik ging later werken in een zaak met computeronderdelen. Ik leerde snel, binnen no time demonstreerde ik de Apples en de Commodores.’

In 2005 opende Bindels zijn eerste Amac-winkel, nu zijn het er vijftig in heel Nederland. Aan Quote vertelde Bindels dat hij zijn ‘eerste miljoen aan Apple had te danken’. Hij kocht aandelen in 2009, toen ze nog geen 4 dollar waard waren. ‘Nu staan ze rond de 170 euro, dus reken maar uit hoeveel winst ik heb gemaakt.’

Restaurant Liemès in The Wall in Utrecht, ook eigendom van Ed Bindels. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het ‘vlaggeschip’ van Amac in de Utrechtse binnenstad valt op door het licht dat overal naar binnen schijnt. En zwart en wit zijn niet langer de dominante kleuren. Het duurde even voor Bindels toestemming kreeg, Apple hanteert strenge richtlijnen voor het design en de inrichting van de winkels.

Bindels: ‘Apple laat alles tekenen op het hoofdkantoor in Californië, het duurde twee jaar voor de inrichting van deze winkel was goedgekeurd. De controleurs van Apple komen twee keer per jaar langs om te te zien of alles op zijn plek staat.’ En lachend: ‘Als een klant twee telefoons bekijkt en ze verkeerd om terugzet, moeten wij dat meteen corrigeren. Anders krijgen we een waarschuwing en bij de derde keer strafpunten. Three strikes down noemen we dat, het is gelukkig nog nooit gebeurd.’

Niet afwijken van wat je hebt bedacht

In september 2021 maakte Amac een jaaromzet bekend van 216 miljoen euro, de laatste lockdown kostte de winkelketen zo’n 10 miljoen euro. Bindels: ‘De coronacrisis heeft onze groei enorm geremd, we hadden al een jaaromzet van een kwart miljard kunnen hebben.’

Blijf altijd positief is zijn motto. Bindels: ‘Maar in december zat ik er voor het eerst echt doorheen. We hadden voor 20 miljoen euro aan voorraad liggen en dan moet je dicht. De verkoop online compenseerde lang niet alles. Sommige producten koop je nu eenmaal liever in een winkel, klanten willen de Apple Watch vasthouden en om hun pols voelen. De verkoop van de horloges stortte in tijdens de lockdowns.’

Niet voor niets komt het museum onder het hoofdkantoor van Amac te liggen, zo bouwt Bindels zijn eigen Apple-tempel. De Utrechtse zakenman refereert aan de filosofie van Apple-oprichter Steve Jobs. ‘Hij was een visionair en een visionair wordt zelden begrepen. Niet afwijken van wat je hebt bedacht, zo werkt Apple. En dat kan ook met het meest waardevolle merk ter wereld.’

Elf wereldkeukens

Apple twijfelde aan het concept van nog een Amac-winkel in The Wall. Zeker in combinatie met een restaurant met elf ‘wereldkeukens’, dat vanwege covid-19 pas in september 2021 werd geopend. Het bleek een voltreffer, al is Liemès met plaats voor zeshonderd gasten het zorgenkindje van Bindels. Als startende ondernemer kon hij geen aanspraak maken op coronasteun.

Zeven keukens zijn inmiddels geopend. Nu is het werven van geschoolde medewerkers de grootste zorg voor Bindels en zijn restauranthouders. ‘Meerdere eigenaren willen bij Liemès een restaurant openen, maar ze kunnen geen personeel vinden.’

Toch is de financiële en morele schade van de lockdown het meest tastbaar in Club Basis, zegt Bindels. In deze nachtclub wil hij als homoseksuele mede-eigenaar en ‘eclectische’ dj een veilige uitgaansplek bieden voor de lhbti-gemeenschap. Zo organiseert Club Basis maandelijks de Gay Party van stichting Rubber. Bindels: ‘Laat nooit het kind in je los. Ik begon eind jaren tachtig als dj in de Roze Wolk in Utrecht, ik draai op Rubber vooral muziek die gays leuk vinden.’

Laten leiden door angst

Het is nog altijd nodig, aldus Bindels. ‘Ik vind het nog steeds ongemakkelijk om in een club andere mannen aan te spreken. Tijdens ‘Rubber’ kunnen mannen en vrouwen elkaar zoenen zonder dat ze zich bekeken voelen.’

Na bijna twee jaar gedwongen sluiting maken ook Bindels en zijn compagnons zaterdagnacht een statement door Club Basis ondanks het verbod te openen. Binnen twintig seconden zijn alle kaarten online verkocht. Na een schriftelijke waarschuwing sluit Club Basis om half drie ’s nachts. Bindels: ‘Er is nooit aangetoond dat clubs grote verspreiders van het virus zijn. Ik kreeg soms ook het idee dat we niet bestonden voor Koninklijke Horeca Nederland, we stonden in elke lobby achteraan.’

Bindels merkte het al eerder toen Club Basis tijdelijk open mocht. ‘Mensen zijn euforisch als ze kunnen dansen, uitgaan is een enorme uitlaatklep. De overheid heeft zich laten leiden door angst, terwijl de omikronvariant van het virus tot veel minder ziekenhuisopnames leidde. Niet alleen als ondernemer constateer ik dat de laatste lockdown totaal overbodig was.’