Ondergang van FTX is het Lehman-moment voor de cryptowereld

Werknemers van Lehman Brothers in Londen krijgen te horen dat hun bank failliet is, september 2008. Beeld Kevin Coombs / Reuters

Nederland is ‘het meest crypto-geobsedeerde land ter wereld’, toeterde CryptoManiaks deze week rond in een persbericht. Het educatieplatform trekt die conclusie op basis van het aantal Google-zoekopdrachten naar crypto’s, waarvan er in Nederland 1,4 miljoen per maand zijn.

Zo’n twee miljoen Nederlanders hebben daadwerkelijk spaargeld gestoken in wat De Nederlandsche Bank (DNB) beschouwt als een casino. Gevraagd naar de reden waarom ze in crypto’s beleggen, zeggen de meesten dat ze ‘een gokje wilden wagen’, merkt DNB op in een onderzoek naar de cryptomarkt dat deze week verscheen. Toch meldt de bank ook een positievere invulling: ‘Cryptoactiva kunnen worden beschouwd als een poging om de monetaire en financiële infrastructuur van de grond af aan opnieuw op te bouwen.’

Bij die opbouw horen soortgelijke groeipijnen die de traditionele financiële wereld al heeft geleden. Zo leek cryptobeurs FTX dinsdag op het ternauwernood geredde Bear Stearns, en woensdag op het omgevallen Lehman Brothers.

Dat vraagt een woordje uitleg. In maart 2008 kocht JPMorgan Chase het getroebleerde Bear Stearns voor amper 10 dollar per aandeel, een fractie van de aandelenkoers die piekte op 170 dollar. Kort daarvoor had de vierde zakenbank van de Verenigde Staten, die zich volledig had verkeken op de rommelhypotheken, nog beweerd op ‘miljarden dollars cash’ te zitten.

Grote liquiditeitsproblemen

Deze week leek iets soortgelijk te gebeuren met FTX. De cryptobeurs kampte met grote liquiditeitsproblemen door trubbels bij handelshuis Alameda Research, een zusterbedrijf. Van de 16 miljard dollar aan klantentegoeden zou FTX 10 miljard hebben uitgeleend aan Alameda. ‘I fucked up’, verklaarde FTX- en Almeda-ceo Sam Bankman-Fried tijdens een conference call met zijn investeerders.

Rivaal en marktleider Binance maakte dinsdag het voornemen bekend om FTX in te lijven. Een saillant detail is dat ceo Changpeng Zhao aan de neergang van FTX had bijgedragen met een bericht dat Binance voor 530 miljoen dollar aan munten van FTX ging verkopen. Binance tekent voor zo’n 43 procent van alle cryptotransacties, bij FTX is dat 4 procent.

Amper een dag na de vermeende reddingsoperatie zag Zhao er alweer van af. ‘Na onderzoek van de boeken en berichten over onderzoeken naar wanpraktijken met klantengelden zetten we de overname niet door’, meldde Binance op Twitter. ‘De problemen zijn te groot om het bedrijf te helpen.’

Vrijdag vroeg het drie jaar oude FTX bescherming aan tegen zijn schuldeisers. Waarschijnlijk zijn de ruim één miljoen klanten van het handelsplatform een aanzienlijk deel van hun inleg kwijt. Dat kan het ‘Lehman’-moment zijn voor de cryptowereld, een implosie die een kettingreactie op gang brengt in de hele sector. In september 2008, een half jaar na de redding van Bear Stearns, ging Lehman Brothers ten onder toen geen enkele commerciële partij de zakenbank te hulp schoot. Er brak, mede door onderling wantrouwen, een wereldwijde financiële crisis uit.

Mondiaal financieel systeem

Overheden redden daarop talloze financiële instellingen, centrale banken zetten de geldkraan wagenwijd open. Banken waren te groot en te geïntegreerd in het mondiaal financieel systeem, en hun val kon een domino-effect op gang brengen.

Net als bij Lehman is de ondergang van FTX, dat onlangs nog werd gewaardeerd op 32 miljard dollar, het gevolg van overmatige financiering met schulden. En dat terwijl FTX-oprichter Sam Bankman-Fried eind vorig jaar nog in het Amerikaans Congres had bezworen dat de misstanden die tot de financiële crisis van 2008 hadden geleid niet konden voorkomen op grote cryptobeurzen. Bij die laatste zou er ‘totale transparantie’ zijn over de ingenomen posities, en ‘een robuust en consistent risicobeheer’.

‘Bankman-Fried heeft onder eed een hele grote broek aangetrokken met een verhaal dat nu niet blijkt te kloppen’, zegt Lucas Wensing, directeur van cryptohandelshuis Amdax. ‘Natuurlijk moeten rotte appels, met hun hebzucht en oplichting, worden aangepakt. Maar met cryptomunten zelf is er op zich niets gebeurd. Bitcoin bijvoorbeeld kan je nog altijd probleemloos kopen en verkopen.’

De Amerikaanse toezichthouders gaan onderzoeken of FTX misbruik heeft gemaakt van het geld van zijn klanten. Ook zullen ze de weinig transparante relatie bekijken tussen de drie bedrijven van FTX-eigenaar Sam Bankman-Fried: cryptobeurs FTX, het Amerikaans platform FTX.US en Alameda Research (de Financial Times deed al een moedige poging).

Vertrouwen heeft klap gekregen

Het vertrouwen in crypto’s heeft door het debacle een klap gekregen, erkennen Zhao en Brian Armstrong, de ceo van Coinbase, de vierdegrootste cryptobeurs. De koers van bitcoin, de belangrijkste digitale munt, noteert vanwege alle commotie ongeveer 18 procent lager dan een week eerder.

De vraag naar meer regulering wint door het FTX-echec aan kracht. De cryptomarkt heeft nog steeds het imago van het Wilde Westen, een wereld die grotendeels gevrijwaard is van de bemoeizucht van overheden.

Zo vreemd is het dus niet dat de ervaring van deze week doet denken aan een crisis in het klassieke bankwezen uit een periode dat daar eveneens weinig regelgeving was. In 1907 redde John Pierpont Morgan het Amerikaans financieel stelsel toen dat helemaal onderuit dreigde te gaan door de ondergang van de bank Knickerbocker Trust. Er ontstonden bank runs omdat verontruste spaarders geen onderscheid meer maakten tussen gezonde en zieke banken.

Morgan, de oprichter van JPMorgan en zowat de invloedrijkste bankier aller tijden, wist de crisis een halt toe te roepen, ook al stond hij toen niet eens aan het hoofd van de grootste bank van de Verenigde Staten. Zijn sterke persoonlijkheid – hij stond zowel bekend als een bullebak en als een eerlijke en integere vent – gaf hem voldoende gravitas. Morgan deinsde er niet voor terug om de belangrijkste bankiers van New York op te sluiten in zijn bibliotheek tot elk van hen had toegezegd om stevig bij te dragen aan het reddingsfonds dat het financieel stelsel overeind moest houden.

Goed voor de democratie

De operatie lukte, maar maakte tegelijkertijd pijnlijk duidelijk hoeveel macht lag in de handen van één enkele man. Hoe oprecht zijn intenties ook mochten zijn, goed voor de democratie en de gezondheid van het financieel stelsel was het niet. De crisis overtuigde bankiers en politici van de noodzaak van een centrale bank, wat in 1913 zou leiden tot de oprichting van de Federal Reserve.

De cryptowereld werkt grotendeels met de mindset en de regelgeving van de wereld omstreeks 1907. De gelijkenissen zijn soms treffend. Zo kreeg FTX-oprichter Sam Bankman-Fried enkele maanden geleden nog het etiket van ‘de John Pierpont Morgan van de cryptowereld’ opgeplakt, omdat hij toen onder meer ‘cryptobank’ Celsius en cryptobeurzen Voyager en BlockFi te hulp schoot.

Ironisch genoeg moest Bankman-Fried de afgelopen week op zijn beurt rekenen op een andere Morgan, onder de vorm van zijn rivaal en voormalige mentor Changpeng Zhao. Diens overname-intentie volstond niet om de cryptoversie van een bank run stop te zetten.

Cruciaal daarbij is dat het ging om een niet-bindende overeenkomst, wat betekent dat Binance altijd een streep kon trekken door de deal als bijvoorbeeld uit het boekenonderzoek nare verrassingen opdoken. Dat vloekt met het idee van een lender of last resort, een kredietverschaffer van de laatste toevlucht die er geen twijfel over laat bestaan dat hij voldoende liquiditeit zal verschaffen om de storm te doorstaan, coûte que coûte. Anders kiezen spaarders toch gewoon eieren voor hun geld. Wat ook bij FTX is gebeurd, waardoor het bedrijf woensdag al een gat in zijn balans had van 8 miljard dollar.

Had er een niet-commerciële lender of last resort moeten zijn? Amdax-directeur Lucas Wensing vindt van niet. ‘De cryptomarkt is niet groot genoeg dat er besmettingseffecten kunnen ontstaan die het hele financiële stelsel doen wankelen. Het zou bovendien ingaan tegen de hele filosofie achter crypto’s als de overheid zo ingrijpt. En het is ook gewoon niet nodig. Cryptobedrijven kunnen omvallen, maar de cryptomarkt zal blijven bestaan.’

Betere regelgeving

Net zoals het na de crisis van 1907 enkele jaren duurde voor er met de oprichting van de Fed een concreet resultaat was, is het ook nu nog een tijd wachten op meer en betere regelgeving. De afgelopen jaren focuste DNB bij zijn toezicht op cryptoactiva vooral op anti-witwassen, het tegengaan van terrorismefinanciering en sanctiescreening. Specifieke regelgeving rond financiële stabiliteit of het beschermen van consumenten en beleggers bijvoorbeeld, is er niet.

Die is wel in de maak. In 2024 treedt de Europese regelgeving voor Markets in Crypto Assets (MiCA) in werking, die DNB samen met de AFM gaat handhaven. ‘Nu is enkel de handel en opslag van crypto’s gereguleerd, zij het beperkt’, legt Wensing uit. ‘Straks worden die regels niet alleen strenger, ze worden ook uitgebreid naar bijvoorbeeld het vermogensbeheer met crypto’s. Cryptobeurzen zullen daarnaast meer aan risicobeheer moeten doen, en er komt ook toezicht op fondsen die in crypto’s beleggen.’

Hij verwelkomt meer regelgeving, maar die mag zeker niet doorschieten. ‘We moeten niet alle regels voor de cryptowereld gaan afleiden van het klassieke bankwezen. Een depositogarantiestelsel voor crypto’s vind ik bijvoorbeeld geen goed idee. Belangrijker is dat de toezichthouder consumenten doet nadenken over waar ze hun crypto’s onderbrengen. Cryptobeurzen die enkel geld verdienen aan het uitvoeren van transacties voor hun klanten zijn veel veiliger dan concurrenten die de crypto’s van hun klanten gebruiken om voor hun eigen rekening geld te verdienen. Te weinig mensen denken daarover na.’