Onder Rutte III is gemiddeld huishouden twee tientjes per maand extra kwijt aan alledaagse zaken

Zwart werk aantrekkelijker

Ook winkeliers in de Nederlandse grensstreken zullen chagrijnig zijn over de btw-verhoging, verwacht Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam. 'Met een hoger btw-tarief is Nederland minder goedkoop voor Belgen en Duitsers, en omgekeerd is het voor Nederlanders dan aantrekkelijker om over de grens te shoppen.'



Dat consumenten met een laag inkomen meer last zouden hebben van een verhoogd btw-tarief is een hardnekkig misverstand, zegt Heithuis. 'De uitgaven aan producten met het lage tarief zijn evenwichtig verdeeld: mensen met hogere inkomens geven een even groot deel van hun inkomen uit aan basisproducten als mensen met lagere inkomens.'



Een onbedoeld gevolg van de btw-verhoging is wel dat zwart werken daardoor aantrekkelijker wordt, zegt Heithuis. 'De kapper of de schoenmaker kost hierdoor toch weer 3 procentpunt extra.'