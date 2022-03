Ondanks turbulent jaar zag Eneco de winst groeien naar 209 miljoen euro

Het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De omzet steeg ook fors, dankzij de geëxplodeerde energieprijzen en door 90 duizend nieuwe klanten van Welkom Energie, die Eneco overnam toen dit bedrijf failliet ging. Zo’n 30 duizend van hen zijn inmiddels weer vertrokken naar andere leveranciers. Naast de Welkomklanten was er ook nieuwe aanwas uit Duitsland.

Ook het koude voorjaar van 2021 leidde tot extra inkomsten omdat klanten meer gas en warmte afnamen. Daarnaast hielpen de hoge energieprijzen de omzet een handje, onder dankzij de verkoop van elektriciteit van eigen windturbines. Al viel de opbrengst in gigawattuur tegen, doordat het afgelopen jaar minder hard waaide dan normaal. De gemiste groene windenergie moest Eneco compenseren door elektriciteit in te kopen bij gascentrales, wat de kosten juist weer verhoogde. Uiteindelijk steeg de omzet met ruim een kwart naar 5,2 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 209 miljoen.

Russische leveranciers

Bij de presentatie van het jaarverslag maakte Eneco ook bekend dat het geen nieuwe gascontracten meer met Russische leveranciers afsluit. De impact van dat besluit is overigens beperkt: ongeveer 90 procent van het gas is al niet-Russisch en een bestaand contract met Gazprom-dochter Wingas loopt pas in 2030 af. Een aantal kortlopende contracten met Gazprom-dochters die binnenkort aflopen, zal niet worden verlengd.

Eneco zegt zich verder ‘grote zorgen’ te maken over de toenemende energiearmoede. Veel klanten hebben moeite de rekening te voldoen, merkt het concern, dat het aantal belletjes naar de klantenservice zag groeien. Ongeveer de helft van de klanten heeft nu te maken met een prijsstijging en 94 procent van hen betaalt nog op tijd.

Vanwege de grote prijsschommelingen gaat Eneco vanaf april maandelijks de prijzen aanpassen. Normaal gesproken gebeurt dit twee keer per jaar. ‘We gaan meer met de markt meebewegen om zo het risico voor onszelf en onze klanten te verkleinen’, aldus topman As Tempelman in een toelichting.