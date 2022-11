Ondanks groeiende winst Ahold Delhaize blijven sommige voedselprijzen hoog

Een bezorgwagen van Albert Heijn, de supermarktketen die onder Ahold Delhaize valt. Beeld ANP

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Bol.com en Etos, behaalde in het derde kwartaal een omzet van 22,4 miljard euro en een winst van 696 miljoen euro. Het concern leunt daarbij zwaar op de prestaties in Amerika. Met dank aan de sterke dollar stegen de opbrengsten met 21 procent. Ook zonder de gunstige effecten van de wisselkoersen blijft nog altijd een stijging van 9 procent over.

Toch is er niet alleen reden tot optimisme. ‘Ik maak me zorgen over de lagere marge’, zegt topman Frans Muller. De winstmarge in Europa zakte naar 3,4 procent, een daling van bijna 1 procentpunt. De hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne hebben geleid tot forse prijsstijgingen, die Ahold niet allemaal wenst door te berekenen aan de consument. ‘Dat is in de huidige economische situatie onverantwoord’, aldus Muller, woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Ahold Delhaize rekent voor het gehele jaar op meer dan eentiende winstgroei en kondigde tevens aan voor 1 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Muller wijst daarbij naar een winstuitkering voor het personeel. Daarnaast zal Ahold ook voor 2,5 miljard gaan investeren, waarvan 600 miljoen in Nederlandse winkels. ‘Daarom moet die toch al lagere winstmarge in Europa niet nog meer inzakken’, stelt Muller. ‘Dan zouden die investeringen onder druk komen te staan.’

Hoge voedselprijzen

Ahold-topman Muller en Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn, zeggen zich te realiseren dat ze iets hebben uit te leggen aan hun klanten. Koffie, brood, boter, kaas en eieren; de voedselprijzen waren in oktober 14 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Tegelijkertijd groeit de winst.

Muller zei woensdag de consumenten te willen beschermen. ‘Ik begrijp de zorgen van de consument als hij in zijn portemonnee kijkt. Maar onze winsten komen uit Amerika en uit de gunstige wisselkoersen. In Europa zijn onze kosten enorm gestegen en krijgen we bovendien stevige prijsverhogingen van onze leveranciers voor onze kiezen. We nemen een deel van die prijsstijgingen op ons, met als gevolg lagere marges in Europa. Gelukkig draagt Amerika bij aan een gezond resultaat, het is ook wel eens andersom geweest.’

Muller hekelde de leveranciers die winstmarges van 15 tot 19 procent hanteren. ‘We kunnen hun prijsstijgingen vergelijken met onze huismerken. Een houding van take it or leave it zullen we niet accepteren, dan ligt zo’n merk maar niet in onze schappen. Zover willen we het niet laten komen, maar we hebben dit jaar moeizame gesprekken gevoerd en dat zal komend jaar niet veranderen. Ik verwacht ook dat onze leveranciers hun verantwoordelijkheid nemen.’

Uitdagingen

Retailexpert Paul Moers gelooft niet dat Albert Heijn de prijsstijgingen van de leveranciers kan blijven dempen. ‘Die 3,4 procent marge in Europa is nog best knap, de gemiddelde supermarkt scoort 2,5 procent. En daar gaat door de hoge energiekosten en stijgende lonen nog eens anderhalf procent van af. Veel supermarkten opereren op de rand van winst en verlies. Ahold staat onder grote druk van de leveranciers, die hun winstmarges eveneens omlaag zien gaan. Multinationals als Unilever en Nestlé houden hun winsten overeind door prijzen te verhogen, de supermarkten worstelen daarmee. Maar uiteindelijk moet ook Ahold de hogere kosten doorberekenen en dat bonnetje ligt bij de consument.’

Moers riep de supermarkten al op om de prijzen van de eigen merken blijvend te verlagen. Albert Heijn zegt zijn strategie al te hebben veranderd. De supermarkt scoort nu vooral met de huismerken, zegt ceo Van Egmond. ‘Ook wij moesten de prijzen voor bijvoorbeeld koffie verhogen, omdat de leveranciers veel gas verbruiken. Maar die verhogingen waren vaak hoger dan de gasprijs. We hebben inmiddels 1.600 prijsfavorieten; zo is ons eigen wasmiddel populair. We zien echt ander koopgedrag bij onze klanten.’

Tegelijkertijd hanteert Ahold Delhaize kostenbesparingen en wordt bij dochteronderneming Etos, met meer dan 500 winkels, een reorganisatie doorgevoerd. Wouter Kolk, ceo Ahold Europa en Indonesië: ‘We hebben vaker zware tijden meegemaakt, ook wij zullen de broekriem aantrekken. We proberen nog efficiënter te werken.’

Toch staat Ahold voor grote uitdagingen, voorspelt retailexpert Meurs. ‘Die hoge dollar was een cadeautje voor Ahold Delhaize, dat kan volgend jaar weer anders zijn. Het concern doet het goed in Amerika met zijn formules. Ik vermoed dat Ahold daar op overnamepad gaat. Maar voorlopig is het concern in Europa nog lang niet verlost van de prijsverhogingen vanuit de industrie.’