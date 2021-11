Ondanks de gierende inflatie wordt niet ieders koopkracht uitgehold

Winkelend publiek in de Amsterdamse Kalverstraat, waar verschillende grote panden leeg staan. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De snel stijgende prijzen – 3,4 procent in oktober volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek – zetten de koopkracht onder druk. Lonen en zeker uitkeringen kunnen dit soort prijsstijgingen niet bijhouden. Maar daar zijn wel wat nuanceringen bij te plaatsen, zegt hoofdeconoom Marieke Blom van ING Nederland. ‘De economie trekt ook weer flink aan, waardoor er meer werk is en mensen eerder promotie maken.’

Ook belangrijk volgens Blom: ‘Niet iedereen merkt evenveel van de hogere energie- en brandstofprijzen, de verschillen tussen huishoudens zijn groot. Vooral de koopkracht van lagere inkomens met een hoge energierekening die veel autorijden zal worden geraakt.’ Blom wijst er verder op dat veel huishoudens er goed voor staan en prijsstijgingen kunnen opvangen met de spaarbuffers die ze in de coronacrisis hebben opgebouwd.

Dat de inflatie zo fors is toegenomen, komt vooral door de duurdere energie, maakte het CBS donderdagochtend bekend. De 3,4 procent toename is de sterkste stijging van de inflatie sinds april 2002. Jarenlang waren er onder beleidsmakers grote zorgen over het gebrek aan inflatie, wat de economische groei hinderde. Maar door het onverwacht snelle herstel van de coronacrisis, met een grote vraag naar producten, diensten en personeel, is het ‘inflatiespook’ helemaal terug.

Leveringsketens

De prijzen stijgen snel door problemen in de internationale leveringsketens en door grote vraag naar energie. Voor huishoudens werd gas vorige maand bijna 31 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Elektriciteit steeg in vergelijking met oktober 2020 net geen 40 procent in prijs. Nederlanders moesten ook voor benzine (inmiddels meer dan 2 euro per liter), diesel en andere brandstoffen meer betalen. Daarnaast werkten de hogere prijzen voor kleding door in de inflatie.

Door de hoge inflatie zou ook de gevreesde loonprijsspiraal kunnen terugkeren, waarbij prijsstijgingen en loonstijgingen elkaar opvolgen. Vakbonden eisen dan hogere lonen als compensatie voor de gedaalde koopkracht. Waarop bedrijven de prijzen nog verder verhogen, om de gestegen loonkosten te compenseren.

Maar hoogleraar politieke economie Jakob de Haan (Rijksuniversiteit Groningen) ziet dat niet zo snel overal gebeuren. ‘In diverse sectoren is sprake van grote krapte, dus ik denk wel dat de lonen daar zullen gaan stijgen. In de horeca is dat al zichtbaar en ik verwacht dat ook in andere sectoren de lonen zullen stijgen. Maar lang niet alle bedrijven zullen hun prijzen automatisch verhogen. Dan lopen ze namelijk het risico marktaandeel te verliezen.’

Onzekere factoren

De vraag is hoe lang de huidige hoge inflatie aanhoudt, en of de extreem lage rente – doordat centrale banken vele honderden miljarden in de economie te pompen – gaat stijgen. De meeste economen denken dat de prijzen tot in de eerste helft van volgend jaar blijven oplopen, om daarna te gaan dalen. Maar volgens hoogleraar De Haan zijn er nog veel onzekere factoren, zoals de lonen en de steunprogramma’s van overheden. ‘Dan kan het best veel langer duren voordat we weer op 2 procent zitten, ook al zeggen centrale banken dat de hoge inflatie tijdelijk is.’

Om onrust op de financiële markten door dit soort twijfels de kop in te drukken, benadrukte president Christine Lagarde woensdag alvast dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente volgend jaar waarschijnlijk niet zal verhogen. Volgens Lagarde heeft de ECB eerder duidelijk drie voorwaarden genoemd waaraan moet worden voldaan voordat de rentetarieven in Frankfurt omhoog kunnen. Blijvend hoge inflatie is daar een van. ‘Ondanks de huidige stijging blijven de inflatievooruitzichten op middellange termijn gematigd, en het is dus zeer onwaarschijnlijk dat aan deze drie voorwaarden volgend jaar wordt voldaan’, aldus Lagarde tijdens een toespraak in Lissabon.

De rente in de eurozone is al lang erg laag. De effecten daarvan zijn duidelijk voelbaar voor de gemiddelde Nederlander. Zo zijn de spaarrentes bij banken tot dieptepunten gedaald. Ook de situatie op de huizenmarkt, waar de lage hypotheekrente woningprijzen opdrijft, is nijpend. Het rentebeleid van de ECB speelt hierbij een belangrijke rol. De ECB verwacht dat ingrijpen niet nodig is omdat zowel de hoge energieprijzen als de problemen in internationale leveringsketens op den duur weer zullen afnemen.

Gevaar uit andere hoek

Volgens ING-hoofdeconoom Blom gaan de markten daar ook vanuit. ‘De marktrentes lopen wel iets op, maar beperkt. Dat wijst erop dat de markt geen heel hoge inflatie verwacht.’ Bedrijven en landen met hoge schulden hebben wel last van iets hogere rentes, maar tot een stilval van de economie zal het niet leiden. Dat gevaar kan volgens Blom wel uit een andere hoek komen: nieuwe grootscheepse coronamaatregelen.

Ondertussen waarschuwen de eerste deskundigen alweer voor deflatie: dalende prijzen doordat er straks veel te veel chips en containers zijn in plaats van veel te weinig, zoals nu.