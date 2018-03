Ondanks annulering salarisverhoging ING-topman wil Den Haag alsnog bankierssalarissen aanpakken

ING-topman Hamers © ANP De 'politieke boosheid' waar Hoekstra het twee maanden geleden over had, was volop terug in Den Haag na de bekendmaking van de salarisverhoging van Hamers

In een persverklaring geeft ING te kennen dat president-commissaris Van der Veer, onder druk van verontwaardiging bij publiek, klanten, politiek en vooral de eigen medewerkers, terugkomt op de veelbesproken salarisverhoging. Naar verluidt heeft het optreden van minister Hoekstra maandag in Brussel een grote rol gespeeld in de retirade van Van der Veer. Beide mannen zouden deze week intensief contact hebben gehad.



Hoekstra noemde de salarisverhoging eerder 'disproportioneel', 'onverstandig' en ondermijnend voor het vertrouwen in banken in het algemeen, en ING in het bijzonder. 'Wij gaan kijken welke wettelijke en niet-wettelijke maatregelen we kunnen nemen om iets aan dit soort situaties te doen', stelde Hoekstra maandag. 'Het goede nieuws is dat we daar nu meer tijd voor hebben', zei hij dinsdag, toen duidelijk was dat ING op zijn besluit was teruggekomen.