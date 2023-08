Onbekende Vietnamese automaker bij debuut op beurs in een klap groter dan Ford en GM

Een auto van Vinfast bij een van de vestigingen van het bedrijf in Haiphong, Vietnam. Beeld AFP

Nadat de handel in Vinfast-aandelen dinsdag officieel was geopend op de Amerikaanse beurs, stond de koers meteen op 22 dollar, ruim 20 euro. Dat was twee keer zoveel als de 10 dollar waarop was gerekend door het bedrijf. Aan het einde van de dag was het aandeel zelfs 37,06 dollar waard. Daarmee kwam de beurswaarde uit op 85 miljard dollar, tegen de 48 miljard die beleggers overhebben voor Ford en de 46 miljard voor General Motors.

Het droomdebuut van Vinfast, amper zes jaar oud, maakt van eigenaar Phạm Nhat Vuong een nog rijker man dan hij al was. Voor dinsdag werd zijn persoonlijke vermogen geschat op 5,5 miljard dollar. Met 99 procent van de aandelen VinFast in handen is zijn rijkdom nu uitgedijd met 39 miljard. Daarmee belandt Vuong in een klap in de topvijf van rijkste Aziaten.

De honger van beleggers naar aandelen Vinfast laat zich op papier moeilijk verklaren. Waar merken als Tesla, Ford en General Motors per jaar tussen de zestigduizend tot tachtigduizend elektrische auto’s verkopen, deed Vinfast er vorig jaar 7.400 van de hand. Zo’n drieduizend daarvan werden verscheept naar de VS. Daarvan hebben er pas 137 stuks een Amerikaans kenteken, de rest staat nog ergens in een showroom of onverkocht op een parkeerterrein.

Stekkerauto’s

Toch heeft het bedrijf grote ambities. De auto’s moeten nog worden goedgekeurd door de Europese instanties, maar het automerk heeft al wel showrooms ingericht in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Vinfast bouwde sinds 2017 zes modellen benzineauto’s, waarvoor het tegen betaling de blauwdrukken gebruikte van auto’s als de 5-series van BMW en de Karl, het kleinste stadsautootje van Opel. In 2022 stapte het bedrijf volledig over naar de productie van stekkerauto’s. Het heeft inmiddels vijf modellen in zijn catalogus.

Ook die ogen bekend: er werden ontwerpers in dienst genomen die hun strepen hebben verdiend bij Amerikaanse en Europese automerken. Het jongste model, de F8, kreeg geen gunstige recensies. Een tester sprak van een auto ‘met de slechtste wegligging’ die hij ooit had ervaren.

Groene vloedgolf

Behalve dat de staat van dienst als autobouwer niet overweldigend is, laten beleggers zich kennelijk ook niet afschrikken door de manier waarop Vinfast de beursvloer heeft betreden. Dat gebeurde via Black Spade Acquisition, een ‘lege huls’ met als enige bezit een Nasdaq-beursnotering.

Door die huls op te kopen, kreeg Vinfast toegang tot Wall Street zonder dat het veel tijd en geld hoeft te spenderen een volledige prospectus, dure bankiersadviezen en net zulke dure juridische bijstand. Het ontneemt beleggers ook het volledige zicht op de financiële gezondheid van de onderneming, die vorig jaar een verlies boekte van 2,1 miljard dollar.

Toch kan analist Dan Ives van vermogensbeheerder Wedbush Securities het succesvolle beursdebuut wel uitleggen: de verwachtingen rondom stekkerauto’s zijn torenhoog en de markt is ‘een onontgonnen terrein met vele winnaars’. ‘De komende jaren krijgen we te maken met een groene vloedgolf aan elektrische auto’s.’

Vinfast zegt de komende achttien maanden nieuw kapitaal aan te trekken voor investeringen. De fabrikant heeft al 9,3 miljard dollar in productiecapaciteit gestoken, waaronder 1 miljard van zijn grootaandeelhouder Vuong. In de Amerikaanse staat North Carolina stampt het bedrijf een nieuwe fabriek ter waarde van 4 miljard dollar uit de grond.