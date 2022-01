Onbekend Blackrock piekt met vermogen, bekend Meta heeft alweer rechtszaken aan de broek

Mark Zuckerberg in 2019, tijdens een speech op de universiteit van Georgetown. Beeld AFP

Bekend bedrijf dat onze privacy beheerst piept

In oktober doopte Mark Zuckerberg het moederbedrijf van Facebook om tot ‘Meta’. De naam zou beter verwoorden wat Facebook na een serie aan overnames is geworden. Meta verwijst naar een ‘metaversum’ dat verschillende digitale werelden met elkaar verbindt. Maar volgens veel analisten was de naamsverandering ook een manier om afstand te nemen van alle negatieve berichten die Zuckerberg en zijn bedrijf de laatste jaren krijgen.

Als dat zo zou zijn, lijkt die strategie vooralsnog maar weinig succesvol. In de VS besloot een rechter dinsdag dat het bedrijf zich toch moet verdedigen in een zaak die de Amerikaanse mededingingswaakhond FTC tegen, toen nog, Facebook heeft aangespannen. Doel van de zaak is de overname van WhatsApp en Instagram terug te draaien. Facebook zou door die overnames het monopolie op online netwerken hebben behouden. Eerder werd die zaak door dezelfde rechter niet ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan bewijs. Nu de FTC het bewijs ‘krachtiger en gedetailleerder’ heeft gepresenteerd, kan de zaak tegen Meta toch doorgang vinden.

In Groot-Brittannië kondigde een mededingingsexpert een paar dagen later een volgende procedure aan tegen Meta. Die claimt namens 44 miljoen Britse Facebookgebruikers miljarden van het bedrijf van Zuckerberg. Facebook zou zijn monopolie misbruikt hebben om zo ‘gratis’ waardevolle persoonlijke gegevens van klanten in handen te krijgen.

Meta is door alle berichten binnen drie maanden waarschijnlijk bekender geworden dan Blackrock binnen 34 jaar. Maar het negatieve imago is er niet mee verdwenen.

WInnaar van de week Larry Fink met een passende gelaatsuitdrukking. Beeld Reuters

Onbekend bedrijf dat onze pensioenen beheert piekt

Hoewel Blackrock al jaren de grootste vermogensbeheerder ter wereld is en het pensioengeld van miljoenen mensen wereldwijd belegt, is het bedrijf van oprichter Larry Fink (69) nog altijd tamelijk onbekend. Ook het record dat Blackrock deze week doorbrak zal bij het grote publiek waarschijnlijk onopgemerkt blijven. Maar liefst 10 biljoen (tienduizend miljard) dollar belegt Blackrock inmiddels over de hele wereld. Dat is ongeveer vijf keer zoveel als het vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen samen.

In een brief aan beleggers schrijft Fink dat het kapitaal dat Blackrock beheert afgelopen kwartaal hard groeide doordat klanten, veelal pensioenfondsen, een recordbedrag van 104 miljard dollar onderbrachten in zogenaamde ETF’s, de op de beurs verhandelbare beleggingsfondsen die Blackrock aanbiedt. Intussen profiteerde het bedrijf ook van de hard gestegen beurskoersen.

Kanttekeningen zijn er ook in de brief van Fink. Zo moest hij wegens toenemende inflatie en de strijd om goed personeel de salarissen van medewerkers flink verhogen. Met gemiddeld zo’n 8 procent. Mocht de inflatie die trend ook maar een beetje volgen, dan zal Blackrock vast snel een nieuw record aantikken. En dat zou voor de vermogens van pensioengerechtigden minder goed nieuws zijn. Mocht het zover komen, dan zal de naam van Blackrock waarschijnlijk snel aan bekendheid winnen.